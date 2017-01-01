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Представлена первая флешка на 4 ТБ

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В серийное производство ее вряд ли запустят.
Флешка на 4 ТБ
Флешка на 4 ТБ
macrumors.com

Компания SanDisk привезла на CES 2019 флэшку объёмом 4 ТБ. Сама SanDisk говорит, что это самый ёмкий накопитель такого формата.

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При этом модели объемом 2 ТБ вышли на рынок ещё пару лет назад, только вот их стоимость превышает 1000 долларов, что делает такие устройства крайне нишевыми.

Собственно, именно по причине стоимости показанная модель пока лишь прототип. SanDisk говорит, что у серийного продукта будет слишком высокая цена, чтобы была хоть какая-то целесообразность выводить его на рынок.

Параметров производитель также не назвал, хотя это и не имеет особого значения. Разве что стоит отметить, что прототип оснащается разъёмом USB-C.

Напомним, в прошлом году на выставке CES 2018 SanDisk анонсировал выход самой маленькой флешки на 1 Тб.

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Теги: CES 2019, флешка, SanDisk
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