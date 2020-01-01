День в истории: 8 января - Маятник Фуко и рождение Стивена Хокинга

В этот день, 8 января, произошли такие события.

День рождения Йоханнеса Фабрициуса

Йоханнес Фабрициус wikipedia.org

Йоханнес Фабрициус - саксонский астроном. Сын Давида Фабрициуса.

Первый (или, по крайней мере, одновременно и вполне независимо от Галилея и Шейнера) открыл солнечные пятна (1610/1611), их перемещение по диску солнца и вращение солнца. Его наблюдения изложены в сочинении “De Maculis in Sole observatis, et apparente earum cum Sole conversione, Narratio etc.“ (“Описание наблюдаемых на Солнце пятен, передвигающихся вместе с Солнцем“, 1611).

День рождения Альфреда Уоллеса

Альфред Уоллес wikipedia.org

Альфред Рассел Уоллес родился 8 января 1823, Аск, Монмутшир, Уэльс.

Читай также: День в истории: Изобретение мышки и гипертекста

В 1850-е годы Уоллес вместе с Генри Бейтсом проводил исследования бассейна реки Амазонка и Малайского архипелага, по результатам которых им была собрана огромная естественно-научная коллекция и выделена так называемая “линия Уоллеса“, отделяющая фауну Австралии от азиатской. Уоллес обратил внимание на необычный зоогеографический контраст между двумя близлежащими островами современной Индонезии: Бали и Ломбок. Хотя эти острова разделены проливом, ширина которого в самом узком месте не превышает 24 км, различия между их фауной больше, чем между животными Англии и Японии. Ныне эта зоогеографическая граница (между австралийской и индо-малайской фауной) носит название “линия Уоллеса“, хотя первым исследователем, указавшим на существование и местоположение подобной разделительной линии, был орнитолог Филип Латли Склейтер в 1857 году.

Уоллес подытожил свои изыскания в двухтомном труде «Географическое распределение животных» (1876). Впоследствии Уоллес предложил разделить всю поверхность Земли на шесть зон (зоогеографических областей) — палеарктическую, неарктическую, эфиопскую, восточную (индо-малайскую), австралийскую и неотропическую. Это позволяет считать его основоположником такой дисциплины, как зоогеография.

Маятник Фуко

Маятник Фуко wikipedia.org

8 января 1851 года физик Жан Бернар Леон Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится.

Жан Бернар Леон Фуко сконструировал прибор, состоящий из пятикилограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли.

Читай также: День в истории: Первый искусственный спутник и Луна-3

В два часа ночи Фуко сделал запись своего наблюдения в рабочем журнале. А позднее, 3 февраля этого же года, Фуко пригласил академиков в Парижскую обсерваторию для наблюдения за вращением Земли и продемонстрировал свой прибор, названный впоследствии маятником Фуко.

Маятник в парижском Пантеоне представлял собой металлический шар массой 28 кг с закрепленным на нем острием на стальной проволоке длиной 67 м. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях. Под точкой крепления было сделано шестиметровое круговое ограждение, по краю которого была насыпана песчаная дорожка, чтобы маятник в своем движении мог при ее пересечении прочерчивать на песке отметки.

Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали веревкой, после чего веревку пережгли. Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунд, при каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло ~3 мм, за час плоскость колебаний маятника повернулась более чем на 11° по часовой стрелке.

Эксперимент вошел в историю науки, наглядно подтвердив гипотезу о вращении Земли.

День рождения Хокинга

Стивен Хокинг wikipedia.org

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания. Английский физик-теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета. Автор ряда научных трудов, в том числе совместной с Роджером Пенроузом работы по теоремам о гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности и теоретическому предсказанию выделения черными дырами излучения, часто именуемого излучением Хокинга. Хокинг первым изложил космологическую теорию, в которой были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики. Активно поддерживал многомировую интерпретацию квантовой механики.

Читай также: День в истории: Запись человеческого голоса и рождение WWF

Хокинг был почетным членом Королевского общества искусств, пожизненным членом Папской академии наук, был удостоен Президентской медали Свободы — высшей награды для гражданских лиц в США. В 2002 году в результате опроса Би-би-си по определению ста величайших британцев всех времен Хокинг занял 25-е место. Ученый был Лукасовским профессором математики Кембриджского университета в 1979—2009 годах, добился коммерческого успеха благодаря научно-популярным произведениям, в которых он рассуждает о собственных теориях и космологии в целом. Книга Хокинга “Краткая история времени“ входила в список бестселлеров британского издания The Sunday Times на протяжении рекордных 237 недель.

У Хокинга была редкая медленно развивающаяся форма болезни моторных нейронов (также известна как боковой амиотрофический склероз или болезнь Лу Герига), которая постепенно на протяжении десятилетий парализовала его. После потери речи Хокинг был в состоянии общаться посредством синтезатора речи, изначально с помощью ручного переключателя, впоследствии — используя мышцу щеки. 14 марта 2018 года Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие спутников Юпитера и смерть Теслы.