День в истории: 6 января - Первый фильм братьев Люмьер и механическое телевидение

В этот день, 6 января, произошли такие события.

День рождения Генриха Шлимана

Генрих Шлиман wikipedia.org

Генрих Шлиман родился 6 января 1822 года в немецком городке Нойбуков, расположенном неподалеку от Балтийского моря.

Отец-священник часто рассказывал сыну легенды, чем воспитал интерес к истории. Когда Генриху было 8 лет, отец подарил ему книгу Всемирная история для детей. Генрих был так поражен картинами Трои, что решил во что бы то ни стало найти этот древний город. Но путь к этой цели оказался очень долгим и тернистым.

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С 14 лет в связи с финансовыми сложностями семьи Генриху пришлось оставить школу и пойти работать в бакалейную лавку, где он трудился с утра до ночи. Через пять с половиной лет он решает изменить свой образ жизни и наняться юнгой на корабль. Потом он работал в Амстердаме и изучил почти все европейские языки, основал собственное дело в России, женился. Но детская мечта не оставляла его, в этих целях Генрих изучил древнегреческий язык.

В 1868 году он перебрался в Грецию и начал археологическую деятельность. Будучи археологом-дилетантом, Шлиман был склонен делать скоропалительные выводы на основе нескольких незначительных находок.

Вскоре он принялся за раскопки на месте древнего города Гиссарлыка, утверждая, что под ним и находится легендарная Троя. В 1873 году он нашел золотой клад, который был назван «кладом Приама». Затем он приступил к раскопкам Микен.

Ученые до сих пор спорят, были ли найденные Шлиманом остатки крепости Троей или Трою нашли другие археологи. Эта “Троянская война“ продолжается до сих пор. Генрих Шлиман скончался 26 декабря 1890 года в Неаполе, был похоронен в Греции, а в гроб ему положили гомеровские книги “Илиаду“ и “Одиссею“.

Премьера фильма братьев Люмьер

Кадр из фильма wikipedia.org

Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота - немой документальный короткометражный фильм 1896 года; один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер. В русскоязычных источниках фильм также упоминается как Прибытие поезда.

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Самый знаменитый фильм братьев Люмьер, вопреки расхожему заблуждению (которое попало даже в советский учебник по истории зарубежного кино), не вошел в программу первого платного киносеанса на бульваре Капуцинок в Париже, поскольку отснят позднее. Премьера фильма состоялась только в январе 1896 года.

Несмотря на незамысловатость сюжета (на экране демонстрируется всего лишь остановка поезда у железнодорожной платформы вокзала города Ла-Сьота и движущиеся вдоль вагонов пассажиры), фильм приобрел широкую известность. По свидетельствам (возможно, сильно преувеличенным), первый показ фильма вызвал панику среди публики, которая не была психологически готова воспринять “ожившее“ изображение движущегося на зрителей поезда, показанного в натуральную величину. Одним из важнейших выразительных средств этого ролика стал непрерывный переход от общего к среднему и крупному планам при неподвижной камере.

Механическое телевидение

Электрический телескоп wikipedia.org

Системы с механической разверткой изображения развивались с конца 19 века вплоть до Второй мировой войны. Было предложено несколько систем разверток, но наибольшее практическое развитие получила развертка с помощью диска, предложенная в 1884 году немецким изобретателем, в то время студентом, Паулем Нипковым.

Нипков разработал так называемый «электрический телескоп», в котором для развертки применил диск со спирально расположенными отверстиями. Заявка на патент принципа использования механической системы для телескопического видения была подана Паулем Нипковым 6 января 1884 года.

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Этот принцип положен в основу всех существующих систем развертки. Передаваемое изображение с большой скоростью «ощупывается» точка за точкой в определенном порядке – по строкам. Свет, отражающийся от отдельных точек изображения, улавливается светочувствительным устройством и преобразуется в соответствующий яркости этих точек ток.

В диске Нипкова имеется ряд отверстий, расположенных по спирали Архимеда таким образом, что при вращении диска каждое отверстие развертывает за один оборот одну строку. Все строки, число которых равно числу отверстий диска, образуют кадр изображения. Свет через отверстия попадает на фотоэлемент, полученные с его помощью импульсы усиливаются и модулируют несущую частоту радиопередатчика.

Впоследствии многие изобретатели развивали идею использования механических систем в телевидении. И только в первом десятилетии следующего столетия изобретены были средства для реализации электронного телевидения. Пойдя в другом направлении, изобретатели электронного телевидения дали миру еще не совсем совершенные, но вполне пригодные средства.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на паровую машину и мост Золотые ворота.