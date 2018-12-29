День в истории: Патент на паровую машину и мост Золотые ворота

В этот день, 5 января, произошли такие события.

Патент на паровую машину

Чертеж паровой машины wikipedia.org

5 января 1769 года Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.

Еще в 1759 году приятель Уатта Джон Робисон заинтересовал его вопросом использования пара как источника двигательной энергии. Паровая машина Ньюкомена существовала уже пятьдесят лет, находя применения большей частью для откачки воды из шахт, однако за все это время она ни разу не была усовершенствована, и мало кто разбирался в принципе ее работы. Уатт начинает исследования по применению пара с нуля, так как до этого ни разу не сталкивался с этим вопросом.

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Зимой 1763 года к нему обратился профессор физики университета Глазго Джон Андерсон с просьбой отремонтировать действующий макет паровой машины Ньюкомена. Макет был оснащен 2-дюймовым цилиндром и имел рабочий ход поршня в 6 дюймов. Уатт провел ряд экспериментов, в частности, заменил металлический цилиндр на деревянный, смазанный льняным маслом и высушенный в печи, уменьшил количество поднимаемой за один цикл воды и макет, наконец, заработал. При этом Уатт убедился в неэффективности машины и внес в конструкцию многочисленные усовершенствования. Уатт показал, что почти три четверти энергии горячего пара тратятся неэффективно: при каждом цикле пар должен нагревать цилиндр, так как перед этим в цилиндр поступала холодная вода, чтобы сконденсировать часть пара для уменьшения давления. Таким образом, энергия пара тратилась на постоянный разогрев цилиндра, вместо того, чтобы быть преобразованной в механическую энергию.

Первым значительным усовершенствованием, которое Уатт запатентовал в 1769 году, была изолированная камера для конденсации. В этот же год ему удается построить действующую модель, работающую по этому принципу. Однако создать полноразмерную машину не получалось. Уатту требовались капиталовложения. Некоторую помощь ему оказал Джозеф Блэк, а основная поддержка пришла от Джона Роубака, основателя легендарной Carron Company. Во время работы над усовершенствованием машины Уатт жил в поместье Роубака, в Киннейл Хаусе, в Бонессе. Основная сложность заключалась в том, чтобы заставить работать поршень и цилиндр. Металлопроизводство того времени было не способно обеспечить нужную точность изготовления.

Строительство моста над проливом Золотые ворота

Мост Золотые ворота wikipedia.org

5 января 1933 года началось строительство подвесного моста над проливом. Строительство продолжалось около четырех лет. Мост “Золотые Ворота“ соединил город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост “Золотые Ворота“ открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта.

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С момента открытия и до 1964 года мост «Золотые Ворота» был самым большим висячим мостом в мире. Мост над проливом “Золотые ворота“, ставший национальной гордостью американцев, восхищает не только размерами: длина моста больше 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета 66 м, высота двух главных опор 230 м, масса моста – 894 500 тонн.

За свою красоту этот мост получил много призов. Он один из самых узнаваемых мостов в мире. Но также мост Золотые Ворота печально известен и как место самоубийств, он является одним из самых популярных у самоубийц мест в мире. Примерно каждые две недели кто-нибудь да совершает там суицид.

Создание в США многоразового транспортного космического корабля

Запуск шаттла wikipedia.org

Начало работ по созданию челноков было положено 5 января 1972 года, когда президент США Ричард Никсон утвердил эту программу НАСА. По расчетам экономистов, стоимость вывода в космос одной тонны груза при использовании челноков должна была быть низка, за счет многократного использования дорогостоящего оборудования, с помощью челноков можно возвращать спутники с орбиты, осуществлять ремонт спутников в космосе.

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К настоящему времени только два государства обладают или обладали опытом создания и эксплуатации данного типа космических аппаратов: США и СССР. В США была построена целая серия больших пилотируемых космических кораблей многоразового использования Спейс шаттл, беспилотный X-37, а также проектировались меньшие X-20 Dyna Soar, NASP, VentureStar. В СССР был создан большой корабль Буран и проектировались меньшие: Спираль, ЛКС, Заря, МАКС, Клипер; после распада СССР работы по некоторым из этих проектов продолжились в России.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первое суррогатное материнство и самое высокое здание в мире.

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