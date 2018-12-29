Windows, у нас проблемы: Обновление October 2018 Update снова принесло сбои

Проблема коснулась учетной записи администратора.

Операционные системы Windows, в том числе Windows 10, поставляются со встроенной учётной записью администратора, которая по умолчанию отключена. Это сделано в целях безопасности. После установки системы встроенную учётную запись можно включить (хотя без крайней необходимости этого делать не стоит). Но, как оказалось, последнее обновление деактивирует её, если учетная запись была включена ранее.

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Это происходит при установке обновления Windows 10 October 2018 Update на более раннюю апрельскую версию ОС. Это случается в процессе обновления. И хотя зачастую пользователи не работают под встроенным аккаунтом администратора, это может вызвать проблемы в некоторых случаях.

В Microsoft заявили, что выпустят исправление в конце января. При этом в компании рекомендуют пользователям иметь более одной действующей учётной записи с административными правами. Если же вам нужна именно запись встроенного администратора, её можно повторно активировать в разделе «Управление компьютером» > «Локальные пользователи и группы» > «Пользователи».

Кроме того, последнее крупное обновление «десятки» принесло проблемы с музыкой в формате FLAC. Хотя разработчики с 2015 года утверждали, что Windows 10 поддерживает несжатую музыку, в реальности эта поддержка до сих пор неполная. В апрельском обновлении пользователи не могли оценивать музыку или редактировать метаданные, а после выхода октябрьского выяснилось, что длинные названия и прочие данные просто обрезаются.

Также плееры Groove и Windows Media Player пропускают первую минуту дорожки, а более короткие треки просто не воспроизводят. В компании уже знают о проблеме, но решена она только в инсайдерских сборках 19H1, так что в релизе её не стоит ждать раньше весны.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

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