Видео дня: Голубой Ургант и Kyivstoner на Зе Интервьюер

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Голубой Ургант

Самый нетрадиционный огонек зажегся на экранах за сутки до Нового года. Шоумен пригласил молодых звезд YouTube и сделал сатирический выпуск Голубого огонька.

KYIVSTONER. Birthday Special (1/2 часть). Зе Интервьюер

Где живет Kyivstoner? Кто позвал Kyivstoner быть соведущим Басты в шоу GAZLIVE? Подписан ли Kyivstoner на лейбл GAZGOLDER? Кто из гостей GAZLIVE больше всего впечатлил Kyivstoner и кого он назвал «профессиональным гадом»? Выиграл бы выборы Kyivstoner, если бы баллотировался? Почему Kyivstoner не вернулся в Лос-Анджелес? Какой гонорар у Kyivstoner за выступление? И что думает о Feduk?

Напомним, днем ранее в тренды попали все грехи фильма Один дома и Сериал Пес - Новогоднее чудо.

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