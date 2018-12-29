Астробиологи: Кислород не является признаком жизни на планетах

Даже если есть на экзопланетах кислород, это не значит, что на них может появиться жизнь.

Экзопланеты с кислородом не обязательно содержат жизнь NASA

Кислород может оказаться отнюдь не настолько однозначным признаком присутствия внеземной жизни, как ранее считали астробиологи, сообщается в новом исследовании.

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Исследователи, проводящие лабораторные эксперименты с различными типами имитированных атмосфер экзопланет, смогли синтезировать в них кислород, а также углеродсодержащие органические молекулы, представляющие собой «строительные кирпичики» жизни в тех формах, в каких она нам известна.

“Ученые привыкли считать совместное обнаружение кислорода и “органики“ убедительным признаком наличия жизни, однако мы в ходе физического моделирования неоднократно смогли сгенерировать такие смеси абиотическим путем, - пояснил главный автор нового исследования Чао Хэ (Chao He) с кафедры наук о Земле и планетах Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США. – Это означает, что даже совместное обнаружение кислорода и органических соединений не может однозначно свидетельствовать о наличии на планете жизни“.

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В своей работе Хе и его коллеги составили 9 различных газовых смесей, имитирующих атмосферы экзопланет классов суперземель и мини-Нептунов. Исследователи подвергли эти различные газовые смеси – состоящие из таких компонентов, как диоксид углерода, водяной пар, метан и аммиак – нагреванию до температур от 27 до 300 градусов Цельсия при облучении ультрафиолетом или плазмой.

По истечении трех суток команда определила состав каждой из смесей при помощи газовой хроматографии с использованием масс-спектрометра и выяснила, что в ряде смесей содержался кислород и органические соединения, такие как формальдегид и циановодород.

Исследование опубликовано в журнале ACS Earth and Space Chemistry.

Напомним, ранее было названо время появления жизни на Земле.

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