Розовый снеговик: Зонда NASA прислал более четкое фото астероида

Получено изображение астероида Ультима Туле.

NASA опубликовало более четкую фотографию транснептунового объекта (486958) 2014 MU69, который был изучен автоматической межпланетной станцией (АМС) Новые горизонты и имеет пока неофициальное название Ультима Туле (Ultima Thule). Предыдущий снимок был очень низкого качества и позволял лишь примерно оценить форму и размеры этого небесного тела.

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2014 MU69 состоит из двух частей, соединённых перемычкой. Диаметр большей части равен примерно 19 км, меньшей — 14 км. Специалисты NASA, курирующие миссию «Новые горизонты», предложили назвать большую часть Ультима, а меньшую соответственно Туле. Эти две части образуют единое небесное тело, неофициальное название которого, что символично, также состоит из двух слов — Ультима Туле. И неофициальное название всего небесного тела, и тоже пока неофициальные названия его частей, а также деталей рельефа, будут в будущем предложены Международному астрономическому союзу, который официально закрепит их.

Астрономы уже предположили, что слипание двух тел, образовавших Ультима Туле, произошло многие миллиарды лет назад, когда Солнечная система еще только формировалась.

2014 MU69 имеет свойственный большинству объектам пояса Койпера красноватый цвет.

Напоминаем, что пролет АМС рядом с Ультима Туле состоялся 1 января в 5:33 UTC на расстоянии около 3500 км. Теперь это самое далекое небесное тело, которое когда-либо было исследовано вблизи земным аппаратом: сближение произошло на расстоянии более 6,5 млрд км (43,4 а.е.) от Солнца.

Как заявили в NASA, станция «Новые горизонты» должна была сделать еще более четкие фотографии это далекого объекта. Вскоре они будут пересланы на Землю вместе с бесценными научными данными, полученными различными приборами аппарата. Специалисты считают, что на передачу всех собранных данных может уйти несколько месяцев.

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