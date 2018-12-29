День в истории: Первая суррогатная мать и самое высокое здание в мире

В этот день, 4 января, произошли такие события.

Первая суррогатная мать

Суррогатное материнство vladtime.ru

Первый ребенок по программе гестационного, или полного суррогатного материнства, когда суррогатная мать вынашивает эмбрион биологических родителей, родился 4 января 1985 года в одной из клиник северного Лондона. Суррогатной матерью стала миссис Коттон, а родилась у нее девочка.

Марсоход Спирит

Марсоход Спирит wikipedia.org

Спирит - первый марсоход космического агентства НАСА из двух запущенных США в рамках проекта Mars Exploration Rover. Старт миссии состоялся 10 июня 2003 года.

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Спускаемый аппарат с марсоходом совершил мягкую посадку на Марс 4 января 2004 года за три недели до прибытия его близнеца Оппортьюнити, который был успешно доставлен в другой район Марса, смещенный по долготе примерно на 180 градусов. В мае 2009 года марсоход застрял в песчаной дюне. Последняя связь с Землей была 22 марта 2010 года.

Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа wikipedia.org

Торжественная церемония открытия самого высокого здания в мире состоялась 4 января 2010 года в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае.

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Здание планировали открыть 9 сентября 2009 года одновременно с открытием Дубайского метрополитена, но открытие перенесли на январь 2010 года по причинам сокращения финансирования со стороны застройщика.

С 21 июля 2007 года — самое высокое строение в мире. С 19 мая 2008 года — самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире (до этого рекорд принадлежал упавшей в 1991 году Варшавской радиомачте). Точная высота сооружения составляет 828 м (при количестве этажей 163), причем 180 метров приходится на шпиль (самый длинный в мире).

Правитель эмирата Дубай, нынешний вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, открывая 828-метровый небоскреб, известный во всем мире под названием Бурдж-Дубай (Дубайская башня), переименовал его, посвятив здание президенту ОАЭ шейху Халифе ибн Заиду ан-Нахайяну.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый компьютер Apple и саркофаг Тутанхамона.

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