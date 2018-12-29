Внешне устройство похоже и на планшет, и на телефон.

Блогер Эван Бласс опубликовал в Twitter ролик с, предположительно, новым устройством от Xiaomi. Примечателен гаджет своим экраном: он складной, причем девайс можно согнуть с двух сторон.

Читай также: В Сети появилось видео прототипа гнущегося смартфона Xiaomi

Устройство выглядит как планшет, который в пару движений превращается в смартфон. Блогер не уверен, что это девайс Xiaomi, к тому же видео изначально не его. Интерфейс гаджета на одном из азиатских языков, поэтому можно предположить, что утечка пошла с восточных стран.

Huawei, Samsung и несколько других производителей, включая Xiaomi, по информации специалистов индустрии, работают над устройствами с гибкими дисплеями. Осенью прошлого года Samsung уже представляла работающий концепт девайса.

В Сети появилось видео с гнущимся смартфоном Xiaomi 0:00 / 00:20

Напомним, ранее в Сеть попало видео со смартфоном-раскладушкой от Samsung.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.