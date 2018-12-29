Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети появилось видео с гнущимся смартфоном Xiaomi

Комментариев: 0
Внешне устройство похоже и на планшет, и на телефон.
Гнущийся смартфон
Гнущийся смартфон
Скриншот видео

Блогер Эван Бласс опубликовал в Twitter ролик с, предположительно, новым устройством от Xiaomi. Примечателен гаджет своим экраном: он складной, причем девайс можно согнуть с двух сторон.

Читай также: В Сети появилось видео прототипа гнущегося смартфона Xiaomi

Устройство выглядит как планшет, который в пару движений превращается в смартфон. Блогер не уверен, что это девайс Xiaomi, к тому же видео изначально не его. Интерфейс гаджета на одном из азиатских языков, поэтому можно предположить, что утечка пошла с восточных стран.

Huawei, Samsung и несколько других производителей, включая Xiaomi, по информации специалистов индустрии, работают над устройствами с гибкими дисплеями. Осенью прошлого года Samsung уже представляла работающий концепт девайса.

В Сети появилось видео с гнущимся смартфоном Xiaomi
0:00 / 00:20

Напомним, ранее в Сеть попало видео со смартфоном-раскладушкой от Samsung.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Xiaomi, гнущийся смартфон, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь