Создатели игры Project CARS анонсировали собственную игровую приставку

Приставка будет конкурентом XBox и PlayStation.

Основатель и глава студии Slightly Mad Studios Иан Белл (Ian Bell) неожиданно посредством новосозданного аккаунта в Twitter заявил о том, что студия готовится представить собственную игровую консоль.

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Для начала отметим, что Slightly Mad Studios известна своими гоночными играми. В частности, именно эта компания разработала Need for Speed: Shift и серию Project CARS. Белл написал, что студия занимается разработкой игровой приставки под названием Mad Box, которая будет «самой мощной» из когда-либо созданных консолей и сможет справиться с играми в 4K и VR при 60 к/с.

Учитывая, что учётная запись была создана менее суток назад, можно было бы подумать, что это чья-та шутка, однако это не так. Ресурс Variety уже успел взять интервью у Белла, узнав ряд подробностей о предстоящем устройстве.

Итак, консоль выйдет на рынок примерно через три года, то есть уже после PlayStation 5 и Xbox One нового поколения. И это будет именно домашняя полноценная приставка, как и вышеуказанные модели.

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Устройство будет поддерживать «большинство основных гарнитур VR» и даже те, которые появятся в будущем. Спецификации консоли будут соответствовать очень производительному ПК уровня 2021 года. На данный момент компания ведёт переговоры с производителями основных компонентов и пока не может раскрывать подробности. Учитывая, что Slightly Mad Studios хочет, чтобы её консоль поддерживала мультиплатформенные проекты, вероятнее всего, компании необходимо будет использовать решения AMD. Также, судя по репликам Белла, серия игр Project CARS не превратится в эксклюзивы для Mad Box.

Белл отметил, что на данный момент изображений консоли у них нет, но ранние образцы появятся через четыре-шесть недель. Учитывая, что уже сейчас, когда до выхода приставки ещё три года, компания решила раскрыть карты, вероятно, и в дальнейшем скрывать подробности она не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что новая игровая приставка Microsoft может оказаться облачной.

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