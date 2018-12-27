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Названы самые опасные смартфоны

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Среди лидеров - смартфоны Google.
Смартфоны Google признаны самыми опасными
Смартфоны Google признаны самыми опасными
Wired

Эксперты из США составили рейтинг наиболее опасных смартфонов. Они представляют опасность для здоровья и жизни пользователей. Рейтинг был опубликован 2 января.

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Сообщается, что лидирующие позиции заняли новые модели Apple iPhone, Google Pixel 3 XL и LG V40. ИА Nation News сообщает, что среди лидеров оказались iPhone XS Max и iPhone XS. Во время составления списка учитывали электромагнитное излучение. Оно негативно воздействует на организм пользователя.

Первую позицию занял Google Pixel 3 XL, а за ним Google Pixel 3. Третье место в рейтинге занял смартфон OnePlus. В пятерку вошли iPhone, которые наносят немалый вред.

Напомним, ранее британские ученые назвали детские игрушки опасными для здоровья.

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Теги: смартфоны, рейтинг, телефоны
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