Apple тайно тестирует iOs 13

Тестирование идет еще с октября.

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Apple уже работает над iOS 13. Об этом сделали вывод журналисты сайта MacRumors на основании посещений с IP-адресов Apple.

Впервые устройства под управлением новой операционной системы появились в октябре 2018 года, затем в ноябре и декабре. С каждым разом количество обновленных девайсов растет.

Данные о скачанной версии macrumors.com

В конце декабря посещения сайта с устройств под iOS 13 замедлились. Но все возобновится сразу же после праздников.

Ожидается, что в этом году Apple кардинально обновит iOS. Это будет касаться не только функций, но и общего дизайна ОС.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы iPhone подали в суд на Apple за замедление телефонов.

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