Видео дня: Все грехи фильма Один дома и Сериал Пес - Новогоднее чудо
В трендах - новогоднее настроение.
Сериал ПЕС - НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
22 серия 4 сезона сериала Пес - самая главная премьера новогодней ночи - Пес. Новогоднее чудо! Продолжение истории. Макс и Пес уже близко к разгадке, где искать билет. Получит ли Макс заветный поцелуй? И что достанется Гнездилову за его вранье?
Все грехи фильма "Один дома"
Мы много раз смотрели этот фильм, но не замечали множество несостыковок и огрех.
Всего в фильме насчитали 150 ошибок.
Напомним, днем ранее в тренды попали Зеленский идет в президенты и финал Топ-модель по-украински.
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