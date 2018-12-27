Видео дня: Все грехи фильма Один дома и Сериал Пес - Новогоднее чудо

В трендах - новогоднее настроение.

Сериал ПЕС - НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

22 серия 4 сезона сериала Пес - самая главная премьера новогодней ночи - Пес. Новогоднее чудо! Продолжение истории. Макс и Пес уже близко к разгадке, где искать билет. Получит ли Макс заветный поцелуй? И что достанется Гнездилову за его вранье?

Все грехи фильма "Один дома"

Мы много раз смотрели этот фильм, но не замечали множество несостыковок и огрех.

Всего в фильме насчитали 150 ошибок.

Напомним, днем ранее в тренды попали Зеленский идет в президенты и финал Топ-модель по-украински.

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