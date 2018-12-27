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Xiaomi выпустила защитную маску для лица

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Маска стоит 4 доллара.
Маска от Xiaomi
Маска от Xiaomi
gizmochina.com

Компания Xiaomi представила новую защитную маску-респиратор для лица, которая получила название Xiaomi Mi AirPOP PM2.5 Anti-Pollution Mask.

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Маска не вызывает дискомфорт при использовании, она получила воздухоочиститель увеличенного диаметра. Ранее производитель уже выпустил парочку подобных масок на территории Китая, однако внешне новинка отличается от предшественниц.

Маска получила несколько степеней защиты, она изготовлена из микрофильтрационного нетканого материала и обеспечивает защиту от частиц PM0.3. Она также соответствует стандарту T/CTCA 1-2015-F95.

Внутренний фильтрующий элемент маски имеет уплотнение для формирования полностью закрытого воздушного пузыря. Компания утверждает, что маска обеспечивает защиту от дыма, пыльцы, пыли, бактерий, сажи и выхлопных газов.

Маска уже поступила в продажу по цене около 4 долларов, она доступна только в одном цвете.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила наручники для детей за 8 долларов.

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Теги: Xiaomi, маска
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