NASA готовится к атаке на астероид ради защиты человечества

Миссия по запуску аппарата для удара по астероиду намечена на 2021 год.

Человечество готовится нанести удар по одному из объектов Солнечной системы – но лишь для самозащиты, а отнюдь не в целях нападения.

Читай также: ТОП-10 самых интересных научных способов уничтожить человечество

Этот удар станет частью разрабатываемой в настоящее время новой миссии НАСА под названием Double Asteroid Redirection Test, или DART. В отличие от большинства космических аппаратов, которые агентство отправляло прежде, миссия DART ставит основной целью не получение новых научных знаний, а защиту нашей планеты от астероидной угрозы.



По сути, защита планеты от астероидной угрозы состоит в изменении траектории крупных астероидов, которые теоретически могут столкнуться с Землей. Разница между реальной защитой планеты и тем, что продемонстрировал бесстрашный Брюс Уиллис в кинофильме «Армагеддон», состоит лишь в том, что отклонение астероида от траектории в действительности должно проводиться неоднократно и заранее – начинать следует как минимум за 10-15 лет до предполагаемого столкновения, пояснили ученые НАСА.

Читай также: Составлен список стран и городов, которые утонут до конца столетия

Научная цель миссии DART – астероид Дидимос – была выбрана по нескольким различным критериям. Этот объект представляет собой двойной астероид, поэтому аппарат DART может врезаться в меньший по размеру камень из этой пары, двигаясь при этом со скоростью 6 километров в секунду. Сбор информации о влиянии столкновения на траекторию компонентов двойной системы будет произведен при помощи наземных телескопов, а также итальянского кубсата Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids, который планируется отправить вместе с аппаратом DART, и миссии Европейского космического агентства под названием Hera, которая должна прибыть к Дидимосу в 2026 г.



Аппарат DART планируется запустить в космос в июне 2021 г., а его прибытие к астероиду Дидимос должно произойти в октябре 2022 г.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA обеспокоено летящими на Землю астероидами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.