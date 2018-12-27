День в истории: Первый компьютер Apple и саркофаг Тутанхамона

В этот день, 3 января, произошли такие события.

День рождения коктейльной соломинки

Соломинки для коктейлей ptzgovorit.ru

3 января в мире отмечается необычный праздник — эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day).

Соломинка — приспособление в виде трубочки, предназначенное для втягивания любых напитков в рот, с целью последующего проглатывания. Изначально, соломинка для питья коктейлей изготавливалась из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых — ржаные трубочки, от чего и возникло название этого "приспособления".

Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Как гласит история, однажды он сидел в грустных раздумьях о состоянии своего бизнеса, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и во время очередного втягивания жидкости завязли у Марвина на зубах. А надо сказать, что это постоянно его раздражало. Тогда он, взяв полоску бумаги и намазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. И у него получилась соломинка, через которую пить коктейль стало намного удобнее. Правда пить приходилось очень быстро, так как бумага в первые же несколько секунд намокала и переставала держать форму.

Стоун решил доработать свое изобретение и через несколько дней нашел решение, когда ему на глаза попалась почтовая марка (почтовые марки в США в то время изготавливались из манильской бумаги, в состав сырья которой входила манильская пенька, отчего бумага обладала очень высокой прочностью). Именно из этой бумаги Стоун и начал изготавливать соломинки. Причем он взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя было "втянуть" косточку от лимона.

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение — соломинку — он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломки для питья коктейлей и прочих жидкостей за № 375962. А уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок.

Гробница Тутанхамона

Гробница Тутанхамона wikipedia.org

В 1924 году, спустя два года после обнаружения гробницы египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.

Первый компьютер Apple

Первый компьютер Apple II wikipedia.org

Компания Apple основана в Калифорнии Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком, собравшими в середине 1970-х годов свой первый персональный компьютер на базе процессора "MOS Technology 6502". Продав несколько десятков таких компьютеров, молодые предприниматели получили финансирование и официально зарегистрировали фирму Apple Computer, Inc. 1 апреля 1976 года.

Apple I, выпущенный в 1976 году, не был первым программируемым микрокомпьютером. Право первенства принадлежало микрокомпьютеру "Альтаир 8800", который был создан Эдом Робертсом и распространялся через каталоги в 1974—1975 годах. Однако «Альтаир» не был "персональным компьютером", поскольку не давал возможности решать с его помощью более или менее серьезные задачи.

В 1976—1977 годах несколькими фирмами были выпущены первые персональные компьютеры, в том числе с 1977 года тысячами продавались компьютеры компаний Commodore и RadioShack. Но первым массовым персональным компьютером, выпускавшимся миллионами экземпляров, стал компьютер Apple II, который был собран 3 января 1977 года.

С 1977 по 1993 годы фирмой Apple выпускались различные модели из линейки 8 (позднее 8/16) разрядных компьютеров Apple II». В конце 1970-х и начале 1980-х годов Apple II и их клоны были самыми распространенными в мире персональными компьютерами. Было продано более 5 млн компьютеров Apple II по всему миру.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую фотосъемку Луны и рождение Азимова.

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