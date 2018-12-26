Ракета из термоса и бомбочек: Эксперимент блогеров
Можно ли сделать ракету из подручных материалов?
В этом видео блогеры из Креосан провели эксперименты по запуску самодельной ракеты из термоса и фольгированной меди.
Под термос ставились разные петарды и проверялась возможность взлета ракеты.
Напомним, ранее блогеры проводили запуск чугунной кастрюли в космос.
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