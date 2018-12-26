Ракета из термоса и бомбочек: Эксперимент блогеров

Можно ли сделать ракету из подручных материалов?

В этом видео блогеры из Креосан провели эксперименты по запуску самодельной ракеты из термоса и фольгированной меди.

Под термос ставились разные петарды и проверялась возможность взлета ракеты.

Напомним, ранее блогеры проводили запуск чугунной кастрюли в космос.

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