Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Когда конец света? ТОП-15 самых странных ответов Siri

Комментариев: 0
Голосовой помощник может не только правильно, но и смешно отвечать на вопросы.

Читай также: Убийца спросил у Siri, где спрятать труп

Голосовой помощник Siri от Apple - это разработка, которая постоянно улучшается. И с каждым годом ее ответы становятся не только релевантней, но и остроумней.

Издание iphones.ru собрало самые интересные ответы голосового помощника.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский программист создал русскоязычный аналог Siri.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Siri, голосовой помощник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь