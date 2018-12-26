Когда конец света? ТОП-15 самых странных ответов Siri
Голосовой помощник может не только правильно, но и смешно отвечать на вопросы.
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Голосовой помощник Siri от Apple - это разработка, которая постоянно улучшается. И с каждым годом ее ответы становятся не только релевантней, но и остроумней.
Издание iphones.ru собрало самые интересные ответы голосового помощника.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский программист создал русскоязычный аналог Siri.
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