Windows 10 стала самой популярной ОС

Десятке удалось обогнать семерку.

Windows — самая популярная операционная система для ПК. На фоне динамичной индустрии мобильных устройств, изменения в распространенности различных компьютерных операционных систем происходят очень медленно. Порой лишь спустя десятилетие после своего дебюта старая платформа начинает постепенно отходить на второй план, уступая место новой. 2018 год компания Microsoft завершила важным для себя долгожданным достижением, к которому софтверный гигант шел несколько лет.

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По данным Netmarketshare, рассмотренным Суруром (Surur) в опубликованной ресурсом mspoweruser.com заметке, в декабре 2018 года компании Microsoft удалось достичь важного успеха — Windows 10 наконец-то превзошла по распространенности версию Windows 7, выпущенную десять лет назад.

В завершающем минувший год месяце доля Windows 10 составила 39,22%, что больше, чем у Windows 7 (36,9%).

Среди браузеров для компьютеров лидирует приложение Google Chrome — 67,18% (65,57%). Доля браузеров от Microsoft продолжает снижаться и составляет: для Edge — 4,09% (4,22%); для Internet Explorer — 8,31% (9,64%). Firefox — 9,58% ( 8,96%). К этому браузеру интерес пользователей вновь рос. В скобках для сравнения приведены показатели ноября 2018 года.

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Если сравнить показатели декабря 2018 и 2017 годов, то тренд не слишком приятен для Microsoft, поскольку доля Windows в целом несколько снизилась.

Windows: декабрь 2017 — 88,51%; декабрь 2018 — 86,2%

MacOS: декабрь 2017 — 9,02%; декабрь 2018 — 10,65%

Linux: декабрь 2017 — 2,12%; декабрь 2018 — 2,78%

Chrome: декабрь 2017 — 0,33%; декабрь 2018 — 0,32%

За год выросли доли рынка некоторых операционных систем: Linux и, более значительно, MacOS. К счастью для Microsoft, у компьютерной операционной системы от Apple потенциал роста ограничен самой компанией и причина тому в высоких ценах ее устройств.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

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