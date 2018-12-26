Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дешевый телефон убил мужчину в Индии

Комментариев: 0
Это первый случай смертельного исхода с таким телефоном.
Взорвавшийся телефон
Взорвавшийся телефон
gizchina.com

JioPhone — очень дешевый аппарат, распространяемый индийским оператором мобильной связи Reliance Jio

Читай также: Китайский iPhone убил человека

Возгорания и взрывы мобильных телефонов могут не только напугать, причинить материальный ущерб или нанести травму, но и привести к совершенно трагическим последствиям. В индийской деревне Нетавалгарх Пачли в Читтагонге в результате взрыва телефона JioPhone погиб 60-летний мужчина.

По словам его жены, Кишоре Сингх забыл достать телефон из кармана, когда ложился спать. Утром женщина, занимавшаяся домашними делами, внезапно услышала громкий звук, и прежде чем она успела добраться до мужа, тот уже был охвачен огнем и получил сильные ожоги. Сингх скончался по дороге в больницу.

JioPhone — очень дешевый аппарат, распространяемый индийским оператором мобильной связи Reliance Jio при поддержке правительства. Погибший приобрел устройство всего за 16 долларов примерно за два месяца до случившегося. Неизвестно, был ли телефон в ремонте, но вероятность этого достаточно мала, учитывая время покупки. После происшествия многие жители деревни сразу же отказались от телефонов JioPhone, отмечая их низкое качество. Местные власти начали расследование. Оператор пока не комментирует ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии девушка погибла из-за взрыва телефона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: телефон, взрыв, Индия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: gizchina.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь