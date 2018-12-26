Дешевый телефон убил мужчину в Индии

Это первый случай смертельного исхода с таким телефоном.

JioPhone — очень дешевый аппарат, распространяемый индийским оператором мобильной связи Reliance Jio

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Возгорания и взрывы мобильных телефонов могут не только напугать, причинить материальный ущерб или нанести травму, но и привести к совершенно трагическим последствиям. В индийской деревне Нетавалгарх Пачли в Читтагонге в результате взрыва телефона JioPhone погиб 60-летний мужчина.

По словам его жены, Кишоре Сингх забыл достать телефон из кармана, когда ложился спать. Утром женщина, занимавшаяся домашними делами, внезапно услышала громкий звук, и прежде чем она успела добраться до мужа, тот уже был охвачен огнем и получил сильные ожоги. Сингх скончался по дороге в больницу.

JioPhone — очень дешевый аппарат, распространяемый индийским оператором мобильной связи Reliance Jio при поддержке правительства. Погибший приобрел устройство всего за 16 долларов примерно за два месяца до случившегося. Неизвестно, был ли телефон в ремонте, но вероятность этого достаточно мала, учитывая время покупки. После происшествия многие жители деревни сразу же отказались от телефонов JioPhone, отмечая их низкое качество. Местные власти начали расследование. Оператор пока не комментирует ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии девушка погибла из-за взрыва телефона.

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