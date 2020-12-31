День в истории: 2 января - Первая фотосъемка Луны и рождение Азимова

В этот день, 2 января, произошли такие события.

Первая фотосъемка Луны

Первый снимок Луны wikipedia.org

Первую фотосъемку Луны произвел Луи Дагер 2 января 1839 года. И лишь в августе 1839 года широкой общественности был представлен процесс получения дагерротипа.

Идея Дагера заключалась в том, чтобы получать изображение с помощью паров ртути. Сначала он проводил опыты с бихлоридом ртути, но изображения получались очень слабые. Затем он усовершенствовал процесс, используя сахар или закись хлора, и, наконец, в 1837 году, после одиннадцати лет опытов, он стал подогревать ртуть, пары которой проявляли изображение. Он превосходно фиксировал изображение, пользуясь сильным раствором обычной соли и горячей водой для смывки частиц серебряного йодида, не подвергшихся воздействию света.

Первая автоматическая межпланетная станция Луна-1

Луна-1 wikipedia.org

2 января 1959 года Советским Союзом был осуществлен запуск первой автоматической межпланетной станции Луна-1 .

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Старт и полет всех трех ступеней ракеты 8К72 с автоматической межпланетной станцией Луна-1 прошли нормально. А 3 января 1959 года специальным устройством третьей ступени ракеты было выпущено облако натрия массой 1 килограмм. Это облако в течение нескольких минут наблюдали с Земли как комету шестой звездной величины. Однако, большие ошибки системы радиоуправления Луна-1 не позволили АМС выйти на необходимую орбиту.

В результате, вместо запланированного столкновения с Луной через 34 часа после старта, станция пролетела мимо на расстоянии 5995 километров от поверхности Луны. Через 62 часа после старта связь со станцией была потеряна из-за окончательной разрядки бортовых аккумуляторов (по расчетам, время их действия было не более 40 часов). На расстоянии в 500 000 километров от Земли АМС «Луна-1» вышла на гелиоцентрическую орбиту, став первым искусственным спутником Солнца с периодом обращения примерно 450 суток.

День рождения Айзека Азимова

Айзек Азимов wikipedia.org

Айзек Азимов (его настоящее имя Исаак Озимов) родился 2 января 1920 года в местечке Петровичи под Смоленском. В 1923 году семья переехала в Америку.

С детства мальчик помогал своему отцу в кондитерской лавке и запоем читал журналы и книги. В 18 лет он написал свои первые рассказы, которые не были опубликованы. Но уже через год, в 1939 году, был напечатан рассказ “Затерянные у Весты“.

Вскоре увидел свет первый сборник рассказов Азимова “Я – робот“, который принес ему широкую известность.

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Долгое время Азимов совмещал писательскую деятельность с преподавательской – он преподавал в Бостонском медицинском университете. Это не прошло даром: широта его интересов поражает воображение. Айзек Азимов пишет книги по биохимии, философии, астрономии, зоологии, ядерной физике. Но знаменитым во всем мире он стал благодаря фантастической литературе, которую любят и ценят многие читатели.

Среди его лучших произведений романы: «Космические течения», «Стальные пещеры», «Сами Боги».

В 1970-е годы Айзек Азимов полностью сосредоточился на литературной деятельности, и к концу жизни он мог назвать себя автором 467 книг. Работал он с утра до ночи, из дому выходил очень редко, и то после настоятельных просьб жены.

В конце концов, такая напряженная деятельность сказывается на его здоровье, в 1977 году его настигает инсульт, в 1983 году – инфаркт. Эти удары судьбы он воспринял как вызов: сел на диету, стал заниматься на тренажере и прожил после этого еще почти 10 лет.

Напомним, днем ранее мы вспоминали эпоху Unix и рождение Интернета.