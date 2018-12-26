День в истории: Эпоха Unix и рождение Интернета

В этот день, 1 января, произошли такие события.

Открытие Цереры

Церера wikipedia.org

Церера - это карликовая планета в поясе астероидов внутри Солнечной системы и самая близкая к Земле карликовая планета. Она была открыта вечером 1 января 1801 года итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории и названа в честь богини плодородия Цереры.

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Долгое время это звездное тело не могли классифицировать и относили то к астероидам, то к планетам. И только в августе 2006 года Международный астрономический союз окончательно причислил Цереру к карликовым планетам.

Сложность классификации связана с тем, что планета расположена в поясе астероидов Солнечной системы, но своими размерами превосходит спутники планет-гигантов.

Диаметр Цереры – 930 км, среднее расстояние от Солнца 2,77 а. е., период обращения 4,6 года.

Масса Цереры составляет примерно треть всей массы пояса астероидов и примерно в 6 тысяч раз уступает массе Земли.

Астрономы предполагают, что Церера обладает значительными запасами водяного льда (соотносимыми с Земными). Все эти данные получены благодаря телескопическим наблюдениям, в частности при помощи Хаббла.

Масса планеты уточняется по зависимости движения близлежащих астероидов. В настоящее время единственным способом изучения Цереры остаются телескопические наблюдения. Регулярно проводятся кампании по наблюдению покрытий звёзд Церерой, по возмущениям в движении соседних астероидов и Марса уточняется её масса.

Достигнувший в 2015 году орбиты Цереры аппарат АМС Dawn значительно способствует изучению учеными данной планеты.

Начало эпохи Unix

Unix-время wikipedia.org

Unix-время (англ. Unix time, также POSIX-время) — система описания моментов во времени, принятая в Unix и других POSIX-совместимых операционных системах. Определяется как количество секунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года (четверг); этот момент называют «эпохой Unix» (англ. Unix Epoch).

Unix-время представлено целым числом, которое увеличивается с каждой прошедшей секундой без необходимости вычислений для определения года, месяца, дня, часа или минуты для удобства восприятия человеком. Современное Unix-время согласуется с UTC — отсчет происходит в секундах СИ. Временной промежуток одного дня почти всегда разбит на 86 400 секунд, но при объявлении дополнительных секунд составляет 86 401 секунду. Такие секунды, согласно Всемирному времени, сохраняют длительность дней синхронизированной со временем оборота планеты. В Unix-времени соответствующие номера секунд повторяются, то есть високосные секунды не учитываются.

Появление Интернета

ARPANET wikipedia.org

В 1983 году ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.

Именно в 1983 году термин “интернет“ закрепился за сетью ARPANET.

Напомним, днем ранее мы вспоминали начало эфемеридного времени и план Маршалла.

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