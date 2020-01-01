День в истории: 31 декабря - Начало эфемеридного времени и план Маршалла

В этот день, 31 декабря, произошли такие события.

Начало эфемеридного времени (года)

Время Земли несколько раз корректировали alter-science.info

Эфемеридное время, ЭВ — равномерная шкала времени, основанная на определении секунды, введённом в 1952 году на 8-м съезде Международного астрономического союза, которое не зависит от изменяющейся скорости вращения Земли.

31 декабря 1899 года был определен нульпункт - фундаментальная эпоха 0 января 1900, 12h ЕТ на начальном меридиане.

День рождения Везалия

Андреас Везалий wikipedia.org

В 1514 году родился Андреас Везалий, врач и анатом, основоположник научной анатомии.

Андреас учился медицине в Бельгии (университет в Лёвене) и во Франции (университеты Монпелье и Парижа), работал и преподавал преимущественно в Италии, будучи профессором университетов Падуи, Болоньи и Пизы одновременно. В 1537 году получил степень бакалавра медицины на медицинском факультете Лёвенского университета и степень доктора медицины в Падуанском университете. Везалий одним из первых стал изучать человеческий организм. Изучая труды Галена и его взгляды на строение человеческого тела, Везалий исправил свыше 200 ошибок канонизированного античного автора. Также исправил ошибку Аристотеля о том, что мужчина имеет 32 зуба, а женщина 38. Классифицировал зубы на резцы, клыки и моляры.

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В 1543 году в Базеле издает свой главный труд “De humani corporis fabrica libri septem“ («О строении человеческого тела»), в котором обобщил и систематизировал достижения в области анатомии. В основу книги легли лекции, которые он читал в Падуе. Эти лекции отличались от принятых в то время тем, что Везалий для иллюстрации своих слов препарировал человеческие трупы. В книге содержится тщательное исследование органов и всего устройства человеческого тела.

Текст книги сопровождался 250 рисунками художника Яна Стефана ван Калькара, постоянного иллюстратора книг Везалия. Публикация такой книги стала возможной благодаря многим достижениям эпохи Возрождения, включая открытия в изобразительных искусствах, а также изобретения в технике книгопечатания. Благодаря последним, иллюстрации в книге превосходят точностью и тонкостью линий всё, что было прежде.

В «Строении» исправлены грубые ошибки Галена, включая идею, согласно которой печень, а не сердце, является центром кровеносной системы. Однако, Везалий всё же остался верным некоторым из ошибочных представлений Галена, например, он тоже считал разными жидкостями венозную и артериальную кровь (ошибка эта была исправлена Уильямом Гарвеем в его сочинении «О венозных клапанах» в 1628 году).

День рождения Маршалла

Джордж Кэтлетт Маршалл-мл. wikipedia.org

В 1880 году родился Джордж Маршалл, американский военный и государственный деятель, генерал, инициатор плана Маршалла, лауреат Нобелевской премии мира (1953).

В рамках политики «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта и по поручению генерала Д. Макартура в 1933 году Маршалл занимался организацией Гражданского корпуса охраны окружающей среды — масштабной программы трудоустройства молодых безработных.

В 1938 г. Маршалл переехал в Вашингтон и стал помощником начальника военного планирования генерального штаба. Год спустя он был назначен исполнять обязанности начальника штаба в чине генерала. В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, и Маршалл стал начальником штаба армии. После атаки на Пёрл-Харбор в 1941 году президент США Рузвельт сделал Маршалла своим советником по вопросам стратегии и тактики. Он сопровождал Рузвельта на всех конференциях — в Тегеране, Ялте и т. д. В декабре 1944 ему первому во время войны присвоено звание «генерал армии». В 1947 году Маршалл выступил в Гарварде с инициативой о помощи европейским странам, ставшей известной как “план Маршалла“. В 1947—1949 государственный секретарь США. В 1950 году с началом войны в Корее он был назначен министром обороны. В сентябре 1951 года по состоянию здоровья подал в отставку, хотя некоторые историки считают истинной причиной нападки Джозефа Маккарти.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый скоростной трамвай и потерянный день.