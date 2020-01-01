День в истории: 30 декабря - Первый скоростной трамвай и потерянный день
Первая линия скоростного трамвая
30 декабря 1978 года была запущена первая линия киевского скоростного трамвая. Она стала первым представителем этого вида транспорта в СССР, вторая открыта изначально в 2000 году, затем, после закрытия в 2009-м, вновь запущена 24 октября 2012 года. В 2008 году правобережная линия была закрыта на реконструкцию, возобновилось движение осенью 2010 года.
Станции Дружбы народов и Выдубичи
30 декабря 1991 годы были открыты станции метро Дружбы народов и Выдубичи.
Дружбы народов - 32-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Сырецко-Печерской линии между станциями Печерская и Выдубичи. Название от проходящего над станцией бульвара Дружбы народов.
Выдубичи - 33-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Сырецко-Печерской линии, между станциями Дружбы народов и Славутич. При строительстве имела проектное название Надднепрянское шоссе, затем Надднепрянская. Переименована по расположенной неподалеку исторической местности Выдубичи.
Исчезнувший день
В 2011 году в Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат с западной на восточную сторону от Самоа. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря.
То же самое произошло и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии, так как администрация Токелау находится на Самоа.
Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие метро в Днепропетровске и рождение Макинтоша.
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