День в истории: 30 декабря - Первый скоростной трамвай и потерянный день

В этот день, 30 декабря, произошли такие события.

Первая линия скоростного трамвая

Скоростной трамвай wikipedia.org

30 декабря 1978 года была запущена первая линия киевского скоростного трамвая. Она стала первым представителем этого вида транспорта в СССР, вторая открыта изначально в 2000 году, затем, после закрытия в 2009-м, вновь запущена 24 октября 2012 года. В 2008 году правобережная линия была закрыта на реконструкцию, возобновилось движение осенью 2010 года.

Станции Дружбы народов и Выдубичи

30 декабря 1991 годы были открыты станции метро Дружбы народов и Выдубичи.

Дружбы народов wikipedia.org

Дружбы народов - 32-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Сырецко-Печерской линии между станциями Печерская и Выдубичи. Название от проходящего над станцией бульвара Дружбы народов.

Выдубичи wikipedia.org

Выдубичи - 33-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Сырецко-Печерской линии, между станциями Дружбы народов и Славутич. При строительстве имела проектное название Надднепрянское шоссе, затем Надднепрянская. Переименована по расположенной неподалеку исторической местности Выдубичи.

Исчезнувший день

Один день выпал при смене часовых поясов youtube

В 2011 году в Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат с западной на восточную сторону от Самоа. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря.

То же самое произошло и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии, так как администрация Токелау находится на Самоа.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие метро в Днепропетровске и рождение Макинтоша.