День в истории: 29 декабря - Открытие метро в Днепропетровске и рождение Макинтоша

В этот день, 29 декабря, произошли такие события.

День рождения Макинтоша

Чарльз Макинтош wikipedia.org

Чарльз Макинтош родился в Глазго в семье известного красильщика. Рано заинтересовался наукой. В 1786 году начал работу на химической фабрике, а в 1797 году открыл собственное производство, первую в Шотландии фабрику квасцов. Вместе с Чарльзом Теннантом изобрел отбеливающее средство для тканей (хлорную известь). Также изобрел процесс восстановления оксидов железа монооксидом углерода, более быстрый, чем известный в то время процесс получения стали.

Чарльз Макинтош — изобретатель водонепроницаемой одежды, благодаря которой его имя вошло в словари (плащ макинтош). Пытаясь найти применение продуктам перегонки угля, он использовал нафту, побочный продукт этой перегонки, в качестве растворителя каучука. Предложил склеивать одежду из кусков пропитанной этим составом ткани. Решив проблемы, возникавшие из-за сильного запаха резины, в 1823 году он получил патент, а в 1836 году начал производство плащей “Макинтош“, пользовавшихся большим спросом.

День рождения Томсена

Кристиан Юргенсен Томсен wikipedia.org

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Наиболее известен формальным созданием системы периодизации истории человечества в виде трех эпох: каменной, бронзовой и железной. Идея о подобном подразделении предлагалась еще в XVIII веке, но он формально обосновал ее с научной точки зрения, занимаясь классификацией древностей в Национальном музее Дании в Копенгагене, обратив внимание на орудия из камня, более поздние из бронзы, и ещё более поздние из железа, и обосновав, таким образом, периодизацию первобытного общества.

День рождения Гудьира

Чарльз Гудьир wikipedia.org

Чарльз Нельсон Гудьир (другие варианты произношения — Гудйир, Гудиер - американский изобретатель, который первый провел вулканизацию каучука, процесс, открытый им в 1839 году и запатентованный 3 (15) июня 1844 года. Хотя это открытие по праву принадлежит Гудьиру, существуют современные доказательства того, что месоамериканцы использовали стабилизированный каучук для производства мячей и других объектов еще в 1600 году до н. э.

Открытие Днепропетровского метрополитена

Днепровский метрополитен wikipedia.org

В 1995 году был открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

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Этот третий по хронологии и количеству станций метрополитен в Украине (не считая метротрама в Кривом Роге).

Насчитывает 6 станций, расположенных на одной линии. Длина ее составляет 7,1 км, время поездки из конца в конец - 12 минут. Интервал движения: 7-20 минут.

По длине эксплуатируемых линий занимает 177-е место в мире, 16-е — среди метрополитенов бывшего СССР (после Московского, Петербургского, Киевского, Харьковского, Минского, Бакинского, Ташкентского, Тбилисского, Нижегородского, Новосибирского, Казанского, Самарского, Екатеринбургского, Ереванского и Алма-Атинского).

Торжественная закладка метрополитена прошла 20 февраля 1981 года после проведения изыскательских и проектных работ, проходивших с 1979 года. В 1990 году были закуплены все эскалаторы, так как строительство находилось в завершающей стадии (90 % готовности) и открытие было намечено на 1991 год, но состоялось только 29 декабря 1995 года (первый метрополитен на территории бывшего СССР, открытый после его распада). С 2015 года ведутся работы по продлению метро.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую жевательную резинку и открытие рентгеновских лучей.