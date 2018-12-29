Apple запатентовала гнущиеся смартфоны
Американская компания Apple запатентовала модель гнущегося смартфона. Отличием такого гаджета от похожих разработок Samsung и Huawei станет способность сгибаться в обе стороны, пишет портал 91mobiles.
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Основной проблемой в производстве гнущихся гаджетов считается трудность в создании достаточно прочного и долговечного экрана.
В новой модели iPhone планируется использоваться OLED-дисплей. По данным портала, Apple изобрела особое полимерное покрытие, которое при нанесении на дисплей делает панель гибкой и прочной, что гарантирует избежание образования трещин и других повреждений.
В этом Apple обошла южнокорейскую компанию Samsung, которая не смогла решить проблему с изгибом дисплея в обе стороны.
Эксперты отметили, что гибкие дисплеи действительно являются инновацией, однако полезность смартфонов с такими экранами еще предстоит доказать.
Напомним, ранее Apple запатентовала новый тип наушников.
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