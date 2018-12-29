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Apple запатентовала гнущиеся смартфоны

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Телефон будет сгибаться в обе стороны.
Айфоны будут гнуться в обе стороны
Айфоны будут гнуться в обе стороны
iphones.ru

Американская компания Apple запатентовала модель гнущегося смартфона. Отличием такого гаджета от похожих разработок Samsung и Huawei станет способность сгибаться в обе стороны, пишет портал 91mobiles.

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Основной проблемой в производстве гнущихся гаджетов считается трудность в создании достаточно прочного и долговечного экрана.

В новой модели iPhone планируется использоваться OLED-дисплей. По данным портала, Apple изобрела особое полимерное покрытие, которое при нанесении на дисплей делает панель гибкой и прочной, что гарантирует избежание образования трещин и других повреждений.

В этом Apple обошла южнокорейскую компанию Samsung, которая не смогла решить проблему с изгибом дисплея в обе стороны.

Эксперты отметили, что гибкие дисплеи действительно являются инновацией, однако полезность смартфонов с такими экранами еще предстоит доказать.

Напомним, ранее Apple запатентовала новый тип наушников.

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Теги: Apple, iPhone, гнущиеся смартфоны
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Gagarinn    29.12.2018, 09:52
Оценка:  0
Gagarinn
А что его патентовать, нагнулся завязать шнурок, когда телефон в заднем кармане, и вот он уже изогнутый
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