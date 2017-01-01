Натрий против жидкого азота: Эксперимент блогеров
Как отреагирует натрий на погружение в жидкий азот?
Будет ли реакция натрия на погружение в жидкий азот температурой –196 градусов? Нет, потому что натрий реагирует только на воду.
Но блогеры не остановились на этом, и придумали, как сделать так, чтобы натрий взорвался.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если натрий погрузить в унитаз.
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