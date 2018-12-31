Курим по-умному: смарт-технология glo™ для нагревания табака

Сразу предупредим о том, что вы и так знаете: курение вредно. Если вы это понимаете, продолжаете курить, но хотите что-то изменить, тогда эта статья именно для вас.

Почему glo™

Основной вред, который мы получаем от сигарет – это смолы и продукты горения. Конечно, есть еще привыкание. Но если привычку одолеть трудно, можно хотя бы уменьшить количество потребляемых токсинов. Сейчас есть много разных способов бросить курить или попытаться “обмануть организм”, заменив сигареты на вейпы. Но если есть психологическая зависимость, такие методы действуют мало, вейпы не похожи на привычные сигареты в пачках.

Становится очевидно,чтобы изменить положение дел, необходим принципиально новый подход к потреблению привычного табака. Специалисты из BRITISH AMERICAN TOBACCO создали смарт-технологию glo™ для нагревания табака. Практически, вы так же вдыхаете его аромат, но уже без смол и дыма.

Как курильщику со стажем, который ценит сигары и трубки, мне удалось попробовать glo™. Сам прибор по размерам напоминает толстую зажигалку, легко помещается в карман и удобно лежит в руке. Девайс используется со специальными стиками, которые внешне схожи с сигаретами. На пачке предупреждается, что поджигать их нельзя, а сам стик не пропитана селитрой, в отличие от сигарет. [OB1] Это уже большой плюс: дышать чем-то, кроме табака, как-то не хочется.

Теперь опишу сам процесс использования glo™.

Использование

Тут все просто: открываем крышечку, вставляем стик, жмем на кнопку и ждем, пока прибор нагреется. Кнопка со светодиодами показывает нам, как идет процесс нагревания. Когда все светодиоды загорелись, прибор слегка вибрирует. Значит все готово к использованию.

И тут вас ждет сюрприз – дыма нет, потому что нет процесса горения, табак нагревается только до температуры приблизительно 240-245 С. Сигареты же горят при 900 С. При использовании glo™ выделяется аэрозоль, который не оставляет неприятного запаха в помещении, на одежде или руках. При этом рецепторы ощущают такой же приятный табачный вкус. При вдохе нет першения или спазмов в горле, как при курении сигарет и не образуется неприятное послевкусие. Даже после использования нескольких стиков, не ощущаешь тот самый противный запах изо рта. Перед тем, как процесс нагревания стика закончится, прибор снова завибрирует и светодиоды погаснут. Можно вытащить стик и поставить новый. Или просто задвинуть крышку, спрятав девайс в карман. glo™ можно использовать практически без перерыва. Если вы привыкли выкуривать сигареты одну за одной, такая функция вам понравится. Одного заряда glo™ хватает на 30 сеансов. Можно подзарядить девайс хоть в офисе, хоть в машине.

Сам процесс использования glo™ по времени занимает приблизительно столько же, сколько и при курении обычной сигареты, около 3,5 минут. После того, как прибор провибрировал, можно еще сделать три-четыре полноценных затяжки.

После использования стик можно выбросить. По второму разу его использовать не получится. Я пробовал, аэрозоль при затягивании уже не будет выделяться. Ничего опасного в этом нет, но и удовольствия тоже. Использованный стик можно отличить по характерно потемневшей от температуры бумаге.

Обслуживание glo™

После каждых 20 сеансов рекомендуется чистить устройство. Процесс чистки прост: открываем крышечки сверху и снизу, и легко чистим щеточкой, которая есть в комплекте.

Через сами отверстия можно рассмотреть нагревательный элемент. Он керамический и полностью окружает стик, прогревая его равномерно по всей длине. Эта особенность выгодно отличает glo™ от других подобных систем, где нагревательный элемент можно повредить при неаккуратной чистке.

Процесс зарядки также простой. В комплекте идет блок питания и кабель. Полная зарядка занимает до 4 часов.

Выводы

Не можете побороть вредную привычку – сделайте ее менее отягощающей для себя и окружающих. При использовании glo™ вы вдыхаете в среднем на 90-95% меньше токсинов*. При этом вы не тратите больше, так как цена стиков не превышает стоимость обычных сигарет. Психологически перейти на glo™ легче, чем на вейп, так как формат более привычен.

Кроме того, для нагрева используется высококачественный табачный лист, а от стиков для glo гораздо меньше запаха, чем от обычных сигарет. Пользоваться просто — всего одна кнопка управления.

Для покупки доступны стики с пятью вкусами: классический, мягкий и сбалансированный, свежесть ментола, цитрусовый микс и освежающая ягода. И каждый вкус по своему интересен. Адреса магазинов можно найти на сайте производителя.

*В сравнение с дымом от сжигаемого табака в стандартных сигаретах 3R4F (примерно 9 мг смол) и аэрозоля от нагретого табака в устройстве glo ™. Сравнивается 9 вредных компонентов, рекомендованных ВОЗ к уменьшению. Это не обязательно означает, что этот продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.