Новый патч для Windows 10 убивает ноутбуки

Патч не дает загрузить ноутбук.

Пользователи ноутбуков на базе Windows 10 после релиза патча KB4467691 пожаловались на неработоспособность своих устройств.

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Операционная система Windows 10 является неотъемлемой частью современных ноутбуков, за исключением устройств от компании Apple, или же тех, кто не привык платить за «ось», установив бесплатно Linux.

Недавно владельцы ноутбуков Lenovo испытали проблемы после релиза патча KB4467691 и установки обновления. Оказалось, что Windows 10 после обновления “уничтожает“ ноутбуки, которые имеют объем оперативной памяти менее, чем 8 ГБ. Приложив усилия, чтобы не допустить доступа хакерам к ОС, сотрудники американской корпорации сделали так, что к Windows 10 нельзя теперь подобраться и самому владельцу ноутбука. Такая ошибка сильно ударила по имиджу компании, ведь на тестирование обновления у Microsoft было как минимум полгода, а на устранение неполадок после первого, не совсем удачного релиза, два месяца.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

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