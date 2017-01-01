Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новый патч для Windows 10 убивает ноутбуки

Комментариев: 0
Патч не дает загрузить ноутбук.
Windows 10 снова принесло проблемы
Windows 10 снова принесло проблемы
iGuides

Пользователи ноутбуков на базе Windows 10 после релиза патча KB4467691 пожаловались на неработоспособность своих устройств.

Читай также: Новое обновление для Windows убивает компьютер

Операционная система Windows 10 является неотъемлемой частью современных ноутбуков, за исключением устройств от компании Apple, или же тех, кто не привык платить за «ось», установив бесплатно Linux.

Недавно владельцы ноутбуков Lenovo испытали проблемы после релиза патча KB4467691 и установки обновления. Оказалось, что Windows 10 после обновления “уничтожает“ ноутбуки, которые имеют объем оперативной памяти менее, чем 8 ГБ. Приложив усилия, чтобы не допустить доступа хакерам к ОС, сотрудники американской корпорации сделали так, что к Windows 10 нельзя теперь подобраться и самому владельцу ноутбука. Такая ошибка сильно ударила по имиджу компании, ведь на тестирование обновления у Microsoft было как минимум полгода, а на устранение неполадок после первого, не совсем удачного релиза, два месяца.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Windows 10, патч
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь