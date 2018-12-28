Xiaomi выпустила стиральную машинку и сушку
Компания Xiaomi сообщали о том, что в ее линейке продуктов Mijia появилась стиральная машина с функцией сушки с максимальной массой белья, которая составляет 10 кг.
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Стоит уточнить, что для стирки можно загрузить 10 кг белья, а максимальная масса белья для сушки составляет 6 кг. Это вполне соответствует требованиям для ежедневной стирки большой семьи.
Система подачи воды настроена таким образом, чтобы объем воды соответствовал количеству загруженного для стирки белья. Это позволяет избежать дополнительных затрат и перерасхода воды.
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Максимальная скорость отжима стиральной машины составляет 1400 оборотов в минуту, также предусмотрен режим быстрой стирки и сушки, который занимает всего один час времени. При это технология сушки и подачи горячего воздуха, примененная в данной стиральной машине, позволяет сделать так, чтобы белье на ощупь воспринималось так, будто оно было выглажено утюгом.
Соответствующее приложение для мобильных устройств сможет уведомлять вам о ходе стирки, оставшемся времени и окончании процесса.
Цена устройства составляет 364 доллара, но первые покупатели смогут купить машину за 291 доллар.
Напомним, ранее Xiaomi выпустила умный радиатор для дома.
Полная версия правил
Покупал такой Аристон лет 7 назад более чем за 1000$.
Если качество не хуже то 360$ очень вкусная цена.