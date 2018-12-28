Xiaomi выпустила стиральную машинку и сушку

Для стирки можно загрузить 10 кг белья, а максимальная масса белья для сушки составляет 6 кг.

Компания Xiaomi сообщали о том, что в ее линейке продуктов Mijia появилась стиральная машина с функцией сушки с максимальной массой белья, которая составляет 10 кг.

Стиральная машина gizchina.com

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Стоит уточнить, что для стирки можно загрузить 10 кг белья, а максимальная масса белья для сушки составляет 6 кг. Это вполне соответствует требованиям для ежедневной стирки большой семьи.

Система подачи воды настроена таким образом, чтобы объем воды соответствовал количеству загруженного для стирки белья. Это позволяет избежать дополнительных затрат и перерасхода воды.

Стиральная машина gizchina.com

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Максимальная скорость отжима стиральной машины составляет 1400 оборотов в минуту, также предусмотрен режим быстрой стирки и сушки, который занимает всего один час времени. При это технология сушки и подачи горячего воздуха, примененная в данной стиральной машине, позволяет сделать так, чтобы белье на ощупь воспринималось так, будто оно было выглажено утюгом.

Соответствующее приложение для мобильных устройств сможет уведомлять вам о ходе стирки, оставшемся времени и окончании процесса.

Цена устройства составляет 364 доллара, но первые покупатели смогут купить машину за 291 доллар.

Напомним, ранее Xiaomi выпустила умный радиатор для дома.