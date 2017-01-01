Видео дня: 15 рекордов, которые нельзя повторить и пародия на Френдзона

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ФРЕНДЗОНА / МЭЙБИ БЭЙБИ — БУТЫЛОЧКА

"Все бойчики с большим трепетом относят к группе Френдзона и Мэйби Бэйби и их музыке, а особенно к клипу Бутылочка. Эта пародия на клип Френдзоны - переосмысление и переработка некоторых моментов", - сказано в описании клипа.

Что получилось - смотри:

15 РЕКОРДОВ ГИННЕСА, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ПОВТОРИТЬ

Канал tophype выпустил подборку рекордов, которые невозможно повторить или побить.

Напомним, днем ранее в тренды попали игрушки девяностых и Ревизор в Киеве.

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