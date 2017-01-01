Видео дня: 15 рекордов, которые нельзя повторить и пародия на Френдзона
В тренде развлекательные видео.
ФРЕНДЗОНА / МЭЙБИ БЭЙБИ — БУТЫЛОЧКА
"Все бойчики с большим трепетом относят к группе Френдзона и Мэйби Бэйби и их музыке, а особенно к клипу Бутылочка. Эта пародия на клип Френдзоны - переосмысление и переработка некоторых моментов", - сказано в описании клипа.
Что получилось - смотри:
15 РЕКОРДОВ ГИННЕСА, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ПОВТОРИТЬ
Канал tophype выпустил подборку рекордов, которые невозможно повторить или побить.
Напомним, днем ранее в тренды попали игрушки девяностых и Ревизор в Киеве.
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