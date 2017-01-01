Для виртуальной реальности создали маску с запахами

Всего маска может воспроизвести 250 запахов.

Команда FeelReal представила одноимённое устройство, которое обещает вывести погружения в виртуальную реальность (VR) на качественно новый уровень.

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Гаджет представляет собой специальную маску, которая прикрепляется к нижней части VR-шлема. Говорится о совместимости с гарнитурами Samsung Gear VR, Oculus Rift, Oculus Go, HTC Vive и PlayStation VR.

Главная задача FeelReal — создание реалистичных ощущений в соответствии с происходящими в виртуальном мире событиями. В частности, устройство способно генерировать различные запахи благодаря картриджу с девятью аромакапсулами. Утверждается, что могут воспроизводиться более 250 запахов — от аромата кофе до смрада горящей резины.

Интегрированные вибромоторы создают тактильную обратную связь. Предусмотрены микронагреватели и микрокулеры для имитации различной температуры. Наконец, специальная система воссоздаёт ощущения от попадания на лицо мороси.

Маска для запахов newatlas.com

Для получения управляющих команд маска FeelReal использует беспроводную связь Bluetooth. Создатели предложат разработчикам специальный плагин, при помощи которого поддержку устройства можно будет интегрировать в игры и другие программные продукты.

О возможных сроках появления маски в продаже и её цене ничего не сообщается. В скором времени команда FeelReal планирует организовать краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск новинки.

Напомним, ранее сообщалось, что для виртуальной реальности создали картриджи с запахами.

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