Дроны Google в Австралии пугают людей и собак

Поступает много жалоб на беспилотники.

Торговые организации рассматривают беспилотные летательные аппараты как перспективное средство доставки заказов. Компания Alphabet (экс-Google) в рамках проекта Wing проводит тестирование в Австралии, где дроны Wing доставляют заказы одной из местных сетей быстрого питания и одной аптечной сети.

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Тестирование позволило получить информацию, необходимую для улучшения сервиса и более широкого внедрения доставки с помощью дронов.

Как стало известно изданию Wall Street Journal, самым большим раздражителем для жителей района, где проводится тестирование, оказался шум, издаваемый дронами. В некоторых случаях он вызывает такой дискомфорт, что люди предпочитают лишний раз не выходить во двор, а владельцы собак избегают водить свих питомцев туда, где велик риск того, что животное испугается шума взлетающего аппарата.

В ответ на эти жалобы специалисты Wing взялись за разработку дрона, который будет тише нынешних. Кроме того, скорость полета существующих аппаратов была снижена, а маршруты полетов скорректированы таким образом, чтобы дроны не летали постоянно над одними и теми же домами.

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В защиту программы говорят позитивные отклики о тестировании: клиенты довольны оперативностью доставки — часто заказ прибывает в течение всего нескольких минут.

Что касается компаний, которые используют новый сервис доставки, они экономят значительные средства по сравнению с использованием традиционной доставки с помощью автомобилей. К тому же имеет место снижение энергопотребления.

Примечательно, что за все время тестирования — а это 2000 вылетов — не было зафиксировано ни одного летного происшествия. Пять раз аппаратам приходилось приземлиться из-за сильного ветра или другого препятствия.

В будущем году Wing расширит область испытаний, включив в нее другой регион Австралии и Финляндию.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон впервые в мире спас утопающих.

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