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LG показала обновленный экзоскелет для переноса грузов

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Сам экзоскелет покажут на выставке в январе.
Экзоскелет CLOi SuitBot
Экзоскелет CLOi SuitBot
lg

Корейская LG провела предварительный анонс обновлённого носимого робота CLOi SuitBot, поддерживающего нижнюю часть тела человека для избегания травм при переноске тяжёлых грузов. 

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Оригинальный LG CLOi SuitBot был представлен прошлой осенью в Берлине. Этот экзоскелет увеличивает мышечную силу пользователя, снижает риск получения травмы и повышает его выносливость. При этом его аккумулятора хватает на четыре часа работы, а подзарядка батареи занимает около часа. 

Обновлённый LG CLOi SuitBot отличается от предшественника меньшим весом и менее массивной конструкцией. В нём используются улучшенная автономная система навигации и технологии искусственного интеллекта, благодаря которым робот может постоянно учиться и повышать свою производительность. 

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Новинка получила сенсорные дисплеи и поддержку технологии распознавания речи для более естественного управления. Экзоскелет создан для независимой работы и умеет возвращаться к зарядной станции при низком заряде батареи, а также возвращаться к своим обязанностям при получении необходимого заряда бодрости. Предусмотрена в нём и функция ежедневной самодиагностики. 

LG планирует показать CLOi SuitBot на выставке CES 2019, которая пройдёт в январе следующего года. 

Напомним, ранее сообщалось, что работники заводов Ford получат экзоскелеты.

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Теги: экзоскелет, LG Electronics
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