День в истории: Взрыв сверхновой и рождение Кеплера и Пастера

В этот день, 27 декабря, произошли такие события.

День рождения Иоганна Кеплера

Иоганн Кеплер wikipedia.org

В 1571 году родился Иоганн Кеплер, немецкий математик и астроном.

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Интерес к астрономии появился у Кеплера еще в детские годы, когда его мать показала впечатлительному мальчику яркую комету (1577), а позднее — лунное затмение (1580). После перенесённой в детстве оспы Кеплер получил пожизненный дефект зрения, который мешал ему проводить астрономические наблюдения, однако восторженную любовь к астрономии он сохранил навсегда.

В 1589 году он оканчивает школу при монастыре Маульбронн. За выдающиеся способности городские власти назначили ему стипендию для помощи в дальнейшем обучении.

В 1591 году Кеплер поступил в университет в Тюбингене – сначала на факультет искусств, к которым тогда причисляли и математику с астрономией, затем переходит на теологический факультет. Именно здесь он знакомится с идеями Николая Коперника.

Первоначально Кеплер планировал стать протестантским священником, но благодаря незаурядным математическим способностям был приглашен в 1594 году читать лекции по математике в университете города Граца.

Уже в 1596 году Иоганн издает “Космографическую тайну“, где, принимая вывод Коперника о центральном положении Солнца в планетной системе, пытается найти связь между расстояниями планетных орбит и радиусами сфер, в которые в определенном порядке вписаны и вокруг которых описаны правильные многогранники. Затем на основании изучения трудов Браге он формулирует первый и второй закон Кеплера и публикует их в 1609 году в книге «Новая астрономия».

Первый закон описывает эллиптическую траекторию движения планет вокруг солнца, а второй математически доказывает — чем дальше планета от Солнца, тем медленнее она движется. В 1612 году, собрав скудные средства, Кеплер переезжает в Линц, где прожил 14 лет. Здесь его настигло известие о том, что его мать обвинена в колдовстве и арестована, что по тем временам было очень серьезным обвинением. Кеплер пишет письма городским властям, поддерживает как может мать. Следствие тянулось 5 лет. Ее в конце концов оправдали и выпустили, но бедная измученная женщина прожила после этого всего чуть более года.

В Линце Кеплер формулирует свой третий закон: отношение куба среднего удаления планеты от Солнца к квадрату периода обращения её вокруг Солнца есть величина постоянная для всех планет.

День рождения Пастера

Луи Пастер wikipedia.org

Луи Пастер, основоположник современной микробиологии и иммунологии, родился 27 декабря 1822 года во французском городе Доль. Он с успехом завершил обучение в колледже и поступил в Высшую школу. Луи особенно увлекался химией и физикой, и свое первое открытие сделал еще в студенческие годы, обнаружив оптическую асимметрию молекул. Эти исследования легли в основу нового научного направления – стереохимии.

Закончив школу в 1847 году, Пастер уже тогда был известен своими исследованиями в области строения кристаллов. Он сдал экзамены на звание доцента физических наук, защитил докторскую диссертацию и преподавал естественные науки во многих университетах страны.

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С 1857 года Пастер занялся изучением процессов брожения. В результате многочисленных экспериментов доказал, что брожение – не химический процесс, как принято было тогда думать, а биологическое явление, обусловленное деятельностью микроорганизмов – дрожжевых грибков. И утверждал, что каждый тип брожения (молочнокислого, спиртового, уксусного) вызывается специфическими «зародышами».

В результате изучения вопроса возникновения болезней вин, Пастер доказал, что эти болезни вызываются различными микроорганизмами, причем каждая имеет особого возбудителя. Для уничтожения вредных «организованных ферментов» он предложил прогревать вино. Позже данный метод получил название «пастеризации» (в честь создателя), примененный затем в производстве других продуктов питания (пива, молока, фруктово-ягодных соков).

Свои дальнейшие исследования ученый посвятил поискам средств борьбы с возбудителями опасных заразных болезней животных и человека (сибирской язвы, бешенства, куриной слепоты, краснухи свиней и др.). Пастер показал, что болезни, называемые «заразными», могут возникать только в результате заражения, т.е. проникновения в организм из внешней среды микробов, имеющими вирусную природу.

Он предложил метод прививок против инфекционных заболеваний с использованием ослабленных культур соответствующих микроорганизмов-возбудителей и назвал процедуру их применения – «вакцинацией». И впервые испробовал вакцину на человеке, которая прошла успешно.

Взрыв сверхновой

Магнетар SGR 1806-20 wikipedia.org

В 2004 году был зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

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27 декабря излучение от взрыва на поверхности SGR 1806-20 достигло Земли. В гамма-диапазоне взрыв был ярче полной луны и имел абсолютную величину около −29m1. Гамма-излучение воздействовало на ионосферу Земли и ночью уровень ионизации был такой же, как днем. Магнетар за одну десятую долю секунды испустил больше энергии (1,3⋅1039 Дж), чем Солнце испускает за 100 000 лет (4⋅1026Вт×3,2⋅1012 сек = 1,3⋅1039Дж). Такой всплеск считается крупнейшим взрывом в галактике после того, как взорвалась сверхновая SN 1604, которую наблюдал Иоганн Кеплер в 1604 году.

Необычайная яркость всплеска выражается также тем, что триггерные системы обсерваторий INTEGRAL и Swift отреагировали на всплеск, будучи направленными на соответственно 106 и 105 градусов в сторону от SGR 1806-20, так что он был даже вне поля зрения инструментов, а КА “КОРОНАС-Ф“ вообще был экранирован Землей и поймал “зайчик“ всплеска отраженный от Луны.

Аналогичный взрыв в пределах 3 парсек (10 световых лет) от Земли мог бы уничтожить озоновый слой и был бы эквивалентен ядерному взрыву мощностью 12 килотонн (50 ТДж) наблюдаемому с дистанции в 7,5 км. Ближайший известный магнетар 1E 2259 586 находится на расстоянии 4 килопарсек (13 000 световых лет) от Земли.

Напомним, днем ранее мы вспоминали прыжок с парашютом и запуск космической станции.

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