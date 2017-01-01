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Обновление iOS лишило iPhone связи

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Связь пропадает на некоторых телефонах.
На iPhone пропадает связь после обновления
На iPhone пропадает связь после обновления
iPhones.ru

Обновление iOS до версии 12.1.2 лишило некоторых владельцев iPhone связи. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях. 

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При этом на проблемы пожаловались пользователи техники Apple со всех континентов. Не исключением стали и россияне. Кроме того, часть владельцев в какой-то момент 24 декабря обнаружила свой iPhone выключенным, а после его включения произошла самопроизвольная установка обновленной версии iOS 12.1.2. В итоге, после обновления некоторые смартфоны перестали идентифицировать контакты из телефонной книги, а при входящем вызове стали определять номер как неизвестный. 

Несмотря на то, что разработчики планировали оптимизировать функционирование iPhone при помощи очередного обновления, на самом деле оно привело к сбоям в работе сотовой связи и мобильного Интернета на iPhone. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запретила откат до iOS 12.

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Теги: iOS 12, Apple, iPhone
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