В Сети появились рендеры пятикамерной Nokia 9 PureView

Смартофон может выйти в 2019 году.

В сети появились новые рендеры готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Nokia 9 PureView, пока не представленном HMD Global официально. Изображениями чехлов со смартфоном поделился профильный ресурс AndroidPure.

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Рендеры в очередной раз показывают необычную основную камеру с пятью модулями для съёмки. Компоновка похода на барабан револьвера. Помимо объективов, камера дополняется светодиодной вспышкой и лазерным датчиком для автофокуса.

Согласно более ранним утечкам, модель представляет собой флагманский смартфон с необычной тыльной камерой с пятью модулями. Также ему приписывают OLED-дисплей без вырезов с разрешением Quad HD+, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор емкостью 4150 мАч. 3,5-мм разъёма для наушников, скорее всего, не будет.

Nokia 9 PureView androidpure.com

Как ожидается, официальный дебют Nokia 9 PureView состоится в конце января или начале февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что LG запатентовала смартфон с 16 камерами.

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