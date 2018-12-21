Видео дня: Шоколадный Фонтан из киндер-сюрпризов и Топ-модель по-украински

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Что если сделать Шоколадный Фонтан из 36 Киндер Сюрпризов

Блогер alex boyko решил проверить, что будет, если взять коробку Киндер-сюрпризов и сделать из него шоколадный фонтан.

Топ-модель по-украински. Выпуск 17

В 17 выпуске от 21.12.2018 2 сезона «Топ-модель по-украински» трем полуфиналистам придется пережить все заново! Эксперты заставят моделей вспомнить самые важные моменты, которые произошли с ними за все семнадцать недель на проекте. Вспомнить свои ошибки и исправить их. Кто же попадет в заветный финал, а кто покинет проект за шаг до победы?

Напомним, ранее в тренды попали МастерШеф 8 сезон и Киев днем и ночью.

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