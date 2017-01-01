Илон Маск посмотрел на создание ступени для полета вокруг Луны

Прототип второй ступени создают для прыжковых испытаний.

В выходные Илон Маск посетил стартовую площадку SpaceX в Техасе, на которой строится первый прототип второй ступени сверхтяжелой системы BFR для прыжковых испытаний. В своем твиттере Маск раскрал некоторые детали о ходе работ над проектом и пообещал представить обновленную версию проекта публике весной 2019 года.

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Ранее Маск объявил, что вторая ступень ракетно-космической системы BFR будет называться Starship, а первая ступень – Super Heavy.

Прототип, который строится в Бока-Чика, предназначен для отработки мягкой посадки второй ступени. Он будет иметь сокращенную высоту, но полный диаметр ступени (9 метров). 19 ноября SpaceX подала запрос в Федеральную комиссию США по связи на лицензию на низковысотные (до 500 м) и высотные (до 5 км) полеты своего прототипа. Компания не раскрывает предполагаемое расписание испытаний, но лицензия будет активна в течение двух лет. В прошлом Маск предполагал, что полеты могут начаться в конце 2019 года. Судя по последим твитам, он стал более оптимистичен, и теперь рассчитывает на март-апрель.

В последующей серии твитов Маск сообщил об изменении материала корпуса второй ступени. В оригинальном проекте 2016 и 2017 года корпус был композитный. Сейчас Маск объявил, что композит является легким, но недостаточно прочным для второй ступени BFR. Вместо него SpaceX будет использовать особый сплав нержавеющей стали 300 серии. Этот сплав демонстрирует «слегка превосходящие» силовые характеристики при сверхнизких температурах и «значительно превосходящие» при сверхвысоких температурах, хотя и уступает композитам при комнатной температуре.

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Для стального корпуса потребуется «значительно меньше» теплозащитного покрытия. SpaceX – по крайней мере, пока – планирует использовать при посадке активное охлаждение корпуса Starship при помощи остатков жидкого метана. Кроме того, красить корпус SpaceX не планирует для сохранения максимальной отражающей способности.

Прототип, который сейчас создается в Техасе, будет использовать три кислородно-метановых двигателя Raptor. Разработка этих двигателей продолжается несколько лет, но до квалификационных огневых испытаний SpaceX пока не дошла. Недавно конструкция двигателя была существенно переработана. SpaceX пришлось разработать особый «суперсплав» SX500 для богатого кислородом газа при сверхвысоком давлении. Давление в камере сгорания первых двигателей Raptor будет поддерживаться на уровне 250 бар. Достижение планового значения в 200 атмосфер, по словам Маска, потребует времени. Маск надеется, что прожиги Raptor возобновятся в следующем месяце.

Напомним, ранее Илон Маск заявил о готовности улететь на Марс.

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