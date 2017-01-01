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Людям там делать нечего: Астронавт раскритиковал полеты на Марс

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Вместо людей лучше посылать дроны, уверен астронавт NASA.
Полеты на Марс не целесообразны, считает астронавт
Полеты на Марс не целесообразны, считает астронавт
bloggang.com

Экс-астронавт NASA Уильям Андерс в интервью BBC раскритиковал полеты на Марс с участием человека. По мнению специалиста, с научными исследованиями отлично справляются дроны, а людям на Красной планете и делать нечего.

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"Что толкает нас к полету на Марс? Не думаю, что общественности это интересно", — заявил Андерс. Заодно досталось и NASA, которую астронавт назвал закостенелой структурой, не способной сейчас к лунным полетам.

В то же время Андерс хорошо относится к миссиям по изучению Марса без участия человека: ведь они значительно дешевле.

Уильям Андерс был в составе экипажа Аполлон-8 в 1968 году. Миссия примечательна тем, что она стала первым пилотируемым полетом к Луне.

Напомним, ранее ученые заявили, что астронавты за полгода полета на Марс получат рекордную дозу радиации.

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Теги: Марс, астронавт
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