Людям там делать нечего: Астронавт раскритиковал полеты на Марс

Вместо людей лучше посылать дроны, уверен астронавт NASA.

Экс-астронавт NASA Уильям Андерс в интервью BBC раскритиковал полеты на Марс с участием человека. По мнению специалиста, с научными исследованиями отлично справляются дроны, а людям на Красной планете и делать нечего.

Читай также: "Полет на Марс - обман": Участник проекта Mars One обвинил организаторов

"Что толкает нас к полету на Марс? Не думаю, что общественности это интересно", — заявил Андерс. Заодно досталось и NASA, которую астронавт назвал закостенелой структурой, не способной сейчас к лунным полетам.

В то же время Андерс хорошо относится к миссиям по изучению Марса без участия человека: ведь они значительно дешевле.

Уильям Андерс был в составе экипажа Аполлон-8 в 1968 году. Миссия примечательна тем, что она стала первым пилотируемым полетом к Луне.

Напомним, ранее ученые заявили, что астронавты за полгода полета на Марс получат рекордную дозу радиации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.