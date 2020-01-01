День в истории: 25 декабря - Первое поселение в Америке и твердая ртуть

В этот день, 25 декабря, произошли такие события.

Первое поселение в Америке

Высадка Колумба wikipedia.org

В 1492 году на острове Эспаньола Колумбом основано первое в Новом Свете поселение — Ла-Навидад.

Читай также: День в истории: Открытие Колумба и Всемирный союз охраны природы

Услышав от Гуанагарикса, одного из пяти касиков острова Гаити, что на острове есть много золота, Колумб решил оставить команду потерпевшего крушения корабля для основания нового поселения и сбора обещанного золота. Для этого он приказал обеспечить материалами с разобранного судна строительство маленькой крепости.

“Я приказал построить башню, крепость и большой подвал, не по необходимости из-за местных, — писал он в журнале. — Я уверен, что мои люди способны покорить весь остров… ведь население голое, без оружия и очень трусливое“.

Колумб назвал поселение «Ла-Навидад» (с исп. — «Рождество»), поскольку оно было основано в Рождество. Он назначил Диего де Арана, кузена главы Кордовы, управлять поселением.

Когда Колумб вернулся из Испании во время второго путешествия 27 ноября 1493 года, он прибыл в надежде увидеть шумную деревеньку. Однако, когда он высадился на берег, он увидел 11 тел своих людей на пляже и обнаружил, что поселение Ла-Навидад было уничтожено. Жившие недалеко таины сообщили ему, что испанские поселенцы жестоко обращались с местными индейцами, за что те отомстили, убив их всех.

Твердая ртуть

Ртуть wikipedia.org

В 1759 году физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.

Он открыл свойство замерзания и ковкость ртути. 25 декабря 1759 года впервые получил в лабораторных условиях низкую температуру (-42°С) и твердую ртуть. Совместно с М. В. Ломоносовым определили температуру затвердевания ртути.

Первый в Европе ядерный реактор

Ядерный реактор wikipedia.org

В 1946 году под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

Читай также: День в истории: 60 лет полета Лайки в космос

Первый советский реактор Ф-1 был построен в Лаборатории № 2 АН СССР (Москва). Этот реактор выведен в критическое состояние 25 декабря 1946 года. Реактор Ф-1 был набран из графитовых блоков и имел форму шара диаметром примерно 7,5 м. В центральной части шара диаметром 6 м по отверстиям в графитовых блоках размещены урановые стержни. Реактор Ф-1, как и реактор CP-1, не имел системы охлаждения, поэтому работал на очень малых уровнях мощности. Результаты исследований на реакторе Ф-1 стали основой проектов более сложных по конструкции промышленных реакторов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали остров Рождества и первый полет Руслана.