День в истории: Остров Рождества и первый полет Руслана

В этот день, 24 декабря, произошли такие события.

Остров Рождества

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В 1777 году капитан Джеймс Кук и его корабли «Резольюшн» и «Дискавери» открывают остров, который 2 января Кук называет островом Рождества.

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Находясь на этом острове, экспедиция наблюдала солнечное затмение.

Остров Рождества - самый большой в мире атолл площадью 321 км² (площадь суши). На острове одна из самых высоких концентраций морских птиц в мире. На атолле пять закрытых территорий.

Во время Второй мировой войны остров был занят союзными войсками, были построена взлетно-посадочная полоса. В 1956—1958 годах в 50 км от острова Великобритания проводила испытания ядерного оружия. Многие сооружения были разрушены, но сохранившаяся инфраструктура позволила сделать из Киритимати административный центр островов Лайн.

Остров Рождества имеет двух представителей в парламенте страны. Здесь также находится Министерство островов Лайн и Феникс.

Первый паровой автомобиль

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В промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик (1771–1833) продемонстрировал первый паровой автомобиль. Рассчитанная на восемь пассажиров машина приводилась в движение паровой машиной с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. Претерпевшие многочисленные усовершенствования паромобили вплоть до 1910-х годов оказывали серьезную конкуренцию автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Первый полет Руслана

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Первый полет был запланирован на 24 декабря 1982 года. Было выполнено несколько скоростных пробежек, затем стали ждать улучшения погоды. Через два часа стало распогаживаться, и экипаж, в составе: заводские летчики-испытатели В. И. Терский и А. В. Галуненко, штурман А. П. Поддубный, бортинженеры В. М. Воротников и А. М. Шулещенко, радист М. А. Тупчиенко подняли машину в воздух. В течение часа была выполнена программа по определению основных параметров устойчивости и управляемости. В первом полете Ан-124 сопровождал L-39, пилотируемый С. А. Горбиком и С. В. Максимовым.

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Однако, на посадке, сразу после касания ВПП началась сильная тряска. Это был эффект шимми стоек шасси. От вибрации разрушились одна створка шасси и несколько тяг.

Уже через месяц был выполнен второй полет. До сентября 1983 года самолёт проходил в Гостомеле первый этап летно-конструкторских испытаний.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие спутник Сатурна и первую радиопередачую.

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