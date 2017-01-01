Для спутника Юпитера построят ядерный бур

Концепт бура представили публике.

Ученые из Иллинойского университета представили концепт атомного туннельного бура для исследования мира Европы – спутника Юпитера. Покрытая толстым слоем льда луна газового гиганта уже долгое время манит ученых со всего света. Многие исследователи уверены, что под ледяной шапкой спутника скрывается огромный океан, в котором может существовать жизнь. Сложность же исследования Европы как раз и заключается в этой самой ледяной поверхности, которая хоть и защищает от космической радиации глубинный мир, но в то же время создает непреодолимый барьер для исследователей – не позволяет взглянуть на то, что же на самом деле под ней находится.

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По мнению ученых, пробиться сквозь ледяную скорлупу Европы и исследовать ее подледный мир помогли бы специализированные зонды, оснащенные соответствующим оборудованием и научными инструментами. Одним из таких ученых является Эндрю Домбард из Иллинойского университета. Его научная группа, работающая с NASA, представила на последнем собрании Американского геофизического союза концепт "туннельбота" с ядерной установкой, который, по их мнению, мог бы помочь выяснить, есть ли жизнь на луне Юпитера.

Следует сразу отметить, что представленный концепт создан с учетом того, что к моменту, когда "туннельбот" будет готов к своему запуску, на Европе уже будет находиться возведенная или отправленная туда автоматическая станция, рассчитанная как минимум на трехлетний срок эксплуатации.

Проект ядерного бура NASA

В рамках первого варианта предполагается использование зонда с тепловыми элементами, работающими на радиоактивном плутонии. В таком виде будет не только проще конструкция самого аппарата, но и его доставка на спутник. В то же время у этого варианта имеется недостаток: система растопки льда будет обладать низким КПД и производить меньше тепла. В этом случае общая площадь направленного нагрева будет заметно меньше. При данной схеме диаметр зонда не должен будет превышать 25 сантиметров, что в свою очередь накладывает ограничение на размеры используемого научного оборудования для исследования подледного океана.

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"Попытка засунуть микроволновку в трубу представляется довольно сложной задачей. В первую очередь вам необходимо пересмотреть конструкцию самой микроволновки", — объясняет Домбард.

Второй вариант аппарата подразумевает использование ядерного реактора. Он позволит решить описываемые выше сложности, но в то же время будет обладать и своими недостатками. Например, работающий на базе реактора аппарат сможет вырабатывать существенно больше тепла (позволяя сделать зонд более широким), но в то же время, возникают сложности защиты реакторного топлива от воздействия внешнего космического излучения. Домбард с коллегами предлагают для защиты и охлаждения оборудования использовать талую воду, которая будет по ходу движения зонда закачиваться в специальной камере длиной порядка 5 метров.

Все это, конечно же, пока лишь наброски. Пожалуй, наиболее важным вопросом, требующим решения, является вопрос реального финансирования проекта. Подобная миссия может обойтись NASA во многие миллиарды долларов. Пока таких денег нет.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA испытало компактный ядерный реактор.

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