В будущем флагмане Huawei P30 появится пятикратное увеличение

Также у смартфона будет маленькая монобровь.

Блогер Эван Бласс поделился информацией о камерах будущего смартфона Huawei P30. Устройство должно получить не два, как в P20, а три фотосенсора в основной камере.

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Один из сенсоров окажется с разрешением 40 Мп, информации о других пока нет. Зато известно, что камера обеспечит пятикратное увеличение картинки без потери качества. Передняя оптика будет представлена сенсором на 24 Мп.

Ранее в интернете уже появлялись сведения о Huawei P30 Pro — модели постарше. У нее вместо трех фотосенсоров будет четыре. “Монобровь“ устройства станет меньше, она примет каплевидную форму.

С большой долей вероятности P30 и P30 Pro получат процессор Kirin 980.

Премьера смартфонов ожидается в первой половине следующего года.

Напомним, ранее в Сети появилось первое изображение Huawei P30 Pro.

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