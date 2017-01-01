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Видео дня: МастерШеф 8 сезон и Киев днем и ночью

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В трендах - телевизионные шоу.

МастерШеф 8 сезон. Выпуск 33

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Начинается ожесточенная битва белых кителей за звание лучшего кулинара сезона и немалый денежный приз. Пятеро лучших поваров-аматоров (Анжела Липская, Влад Мицкевич, Элина Павленко, Иван Миланович и Серж Файный) уже получили задание приготовить изысканные блюда из ингредиентов, с которыми четыре месяца назад они впервые переступили порог МастерШеф-8. Шаурма, суп из лопуха. Тогда, на кастинге, авторам этих блюд удалось изрядно удивить судей шоу. Посмотрим, удастся ли им сегодня превзойти самих себя! А постараться им действительно стоит.

Киев днем и ночью - Серия 57

В 57 серии 5 сезона Киев днем и ночью Сэм прострелил ногу бывшему Вали, который по совместительству был шефом Юли и Яси. На Днепровской разгораются ссоры из-за того, что Макс оставил Ясю жить у себя. К Альбине приехал двоюродный брат. Назар не пришел домой, потому что остался следить за Алексом.

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Теги: видео дня, видео, МастерШеф, Киев днем и ночью, тренды YouTube
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