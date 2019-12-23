День в истории: 22 декабря - Первое приземление ступени ракеты Falcon 9

В этот день, 22 декабря, произошли такие события.

День рождения Ребера

Первый радиотелескоп wikinauka.ru

В 1911 году родился Гроут Ребер, американский астроном-любитель, один из основоположников радиоастрономии.

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Гроут был радиолюбителем и работал на различных радиопроизводителей в Чикаго с 1933 года по 1947-й. Интерес к радиоастрономии возник у него после знакомства в 1933 г. с работами Карла Янского о радиоизлучении неба. Он обратился в “Белл лэбс“ где работал в то время Янский, но получил отказ, так как это были времена Великой Депрессии, и свободных рабочих мест не было.

Тогда Ребер решил построить собственный радиотелескоп на заднем дворе своего дома в Уитоне. Первый в мире радиотелескоп представлял собой параболическое зеркало из металла диаметром 9,5 метров, собирающее сигнал на радиоприемник, находящийся в 8 метрах над зеркалом. Конструкция была установлена на стойке и могла наклоняться (но не вращаться), тем не менее ее можно было направить в любую точку неба. С помощью своего устройства Гроут Ребер составил первую карту неба Северного полушария в радиодиапазоне.

Запуск первого африканского спутника

Ракета Ariane 5 wikinauka.ru

В 2007 году французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.

В этом же запуске был выведен на орбиту американский спутник Horizons 2.

Успешное приземление ступени Falcon 9

Первая ступень Falcon 9 wikinauka.ru

В 2015 году частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

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22 декабря 2015 года, на пресс-конференции после успешной посадки первой ступени на Посадочную зону 1, Илон Маск сообщил, что приземлившаяся ступень будет доставлена в ангар горизонтальной сборки стартового комплекса LC-39A для тщательного изучения. После этого планируется короткий испытательный прожиг двигателей на стартовом столе комплекса, с целью выяснить, все ли системы находятся в хорошем состоянии. По словам Маска, эта ступень, вероятнее всего, не будет использоваться для повторных запусков, после всестороннего исследования ее оставят на земле как уникальный первый экземпляр. Также он сообщил о возможности повторного запуска в 2016 году одной из приземлившихся после будущих запусков первой ступени. В начале января 2016 года Илон Маск подтвердил, что существенных повреждений ступени не обнаружено и она готова к испытательному прожигу.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый кроссворд и первый полет Мрии.