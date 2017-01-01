В Google Chrome появится антиблокировщик кнопки Назад

Некоторые сайты насильно блокируют кнопку из-за рекламы.

Как сообщили американские СМИ со ссылкой на разработчиков браузера, уже в Google Chrome 72-й версии появится специальная защита от веб-сайтов, которые блокируют кнопку «Назад». Сейчас, если пользователь заходит на подобный ресурс, при помощи специальных скриптов и алгоритмов ресурс запрещает возвращаться назад, в связи чем пользователи испытывают неудобства. Как правило, подобные веб-сайты заполнены спамом и рекламой. В новой версии самого популярного в мире веб-браузера появится защита от всего этого.

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Будут ли как-то наказывать подобные сайты – не уточняется, однако кнопка «Назад» на них всегда будет доступна, потому как в Google Chrome внедрят специальную систему защиты от подобных скриптов. Отключают ее принудительно на некоторых ресурсах в глобальной сети ради того, чтобы пользователи проводили больше времени на страницах сайта, тем самым повышая доходы от рекламы. Впрочем, делать так неправильно, считают сотрудники «поискового гиганта».

Специальные скрипты, которые запрещают возвращаться назад в браузере, существуют на рынке уже около двух лет, а их внедрение не представляет ничего сложного для обычного веб-мастера. Скорее всего, Google Chrome будет вводить санкции в отношении сайтов, блокирующих кнопку «Назад», потому как они нарушают правильную иерархию в сети, мешая пользователям перемещаться с одного веб-сайта на другой, а это только усложняет всем жизнь. Новая версия интернет-обозревателя увидит свет в первом квартале 2019 года, а скачать ее можно будет на смартфонах, планшетах и конечно же компьютерах.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Chrome будет помечать красным незащищенные сайты.

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