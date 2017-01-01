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Мессенджеры начали блокировать пользователей, которые посетили Крым

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На посетивших Крым действуют санкции.
Slack блокирует пользователей за поездку в Крым
Slack блокирует пользователей за поездку в Крым
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Корпоративный мессенджер Slack начал блокировать пользователей, которые были замечены в посещении стран и регионов, против которых действуют экономические санкции США. Об этом рассказал ресурс TechCrunch.

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20 декабря пользователи Slack начали жаловаться на потерю доступа к учетным записям. При этом команда Slack разослала пострадавшим пользователям оповещение, в котором ссылается на экономические санкции США против таких регионов, как Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Крым.

В некоторых случаях, пользователи сообщали о потере доступа к бесплатным публичным группам Slack и сохранившемся доступе к платным учётным записям.

Напомним, ранее сообщалось, что Крым оставят без iPhone, Skype и Gmail.

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Теги: Крым, блокировка
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