Видео дня: Блинный челлендж на Новый год и Лютые приколы

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Блинный челлендж на Новый год

Новое видео на канале Вики Шоу. Популярный блинный челлендж на тему Нового Года. Участкники вытягивают записочки и должны нарисовать цветным блинным тестом то, что выпало. Тот, у кого угадывают рисунок, получает балл.

Лютые приколы. Матроскин и Чужие

Новая подборка мемов и приколов от блогера Max Maximov набрала почти полмиллиона просмотров за один день.

Напомним, днем ранее в тренды попали THE HARDKISS - Коханці и Топ-модель по-украински.

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