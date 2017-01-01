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Видео дня: Блинный челлендж на Новый год и Лютые приколы

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В трендах - развлекательный контент.

Блинный челлендж на Новый год 

Новое видео на канале Вики Шоу. Популярный блинный челлендж на тему Нового Года. Участкники вытягивают записочки и должны нарисовать цветным блинным тестом то, что выпало. Тот, у кого угадывают рисунок, получает балл.

Лютые приколы. Матроскин и Чужие

Новая подборка мемов и приколов от блогера Max Maximov набрала почти полмиллиона просмотров за один день. 

Напомним, днем ранее в тренды попали THE HARDKISS - Коханці и Топ-модель по-украински.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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